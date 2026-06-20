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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन यात्रियों के लिए अलर्ट, आने वाले दिनों में बरेली रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, सफर से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. बरेली स्टेशन यार्ड में मरम्मत का काम किया जाएगा और इसी वजह से कई दिनों तक ब्लॉक लिया जाएगा. इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jun 2026 06:12 PM (IST)
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  • रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन स्टेटस जांचने की सलाह दी।

Train Cancelled: ट्रेन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है. लेकिन सोचिए अगर आपने दो महीने पहले ही ट्रेन की टिकट बुक कर ली हो और किसी कारणवश ट्रेन रद्द हो जाए और आपको इसकी जानकारी स्टेशन पहुंचने के बाद मिले तो जाहिर सी बात है हर कोई परेशान हो जाएगा. ऐसे में अगर आप आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. मुरादाबाद रेल मंडल से एक अहम जानकारी सामने आई है. बरेली स्टेशन यार्ड में मरम्मत का काम किया जाएगा और इसी वजह से कई दिनों तक ब्लॉक लिया जाएगा. मरम्मत कार्य के दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ दूसरे रास्ते से चलेंगी. 

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • रेलवे के दी गई जानकारी के मुताबिक, बरेली स्टेशन यार्ड में मरम्मत का काम 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच किया जाएगा.
  • इस दौरान बरेली-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 11,18, 25 जुलाई और 1 अगस्त को रद्द रहेगी.
  • इसके साथ ही बरेली-उज्जैन एक्सप्रेस 8,15,22 और 29 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • वहीं उज्जैन-बरेली एक्सप्रेस 9,16,23 और 30 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • साथ ही बरेली-दिल्ली और दिल्ली-बरेली एक्सप्रेस भी 5 जुलाई से 3 अगस्त तक रद्द रहेंगी.

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यात्रियों की सुविधा का रखा जाएगा ध्यान

  • ट्रेन रद्द और यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला लिया.
  • इसकी मदद से यात्रियों को काफी राहत मिल सकती है.
  • अयोध्या कैंद-आनंद विहार और आनंद विहाद -अयोध्या कैंट रूट की ट्रेनों में स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे.
  • साथ ही प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत  एक्सप्रेस और दिल्ली- प्रतापगढ़ पद्मावत  एक्सप्रेस में भी एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे.
  • वहीं अयोध्या कैंट-दिल्ली- दिल्ली-अयोध्या कैंट में भी कुछ कोच जोड़े जाएंगे. 

रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी ट्रेन के स्टेट्स के बारे में समय-समय पर जानकारी लेते रहें, ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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