Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिफंड के लिए एक घंटे के भीतर TDR दाखिल करना होगा।

Indian Railways: हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल पहुंचाने वाली ट्रेन सबसे किफायती ऑप्शन में से एक मानी जाती है. कई बार किसी वजह से स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है और यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं. ऐसे में अब सवाल यह आता है कि उनकी रिजर्व सीट का क्या होता है और सीट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं.

टीटीई कब आपकी सीट दूसरे यात्री को देता है?

अगर यात्री किसी कारण ट्रेन नहीं पकड़ पाता है तो उसकी सीट कुछ समय तक सुरक्षित रहती है. यानी TTE यात्री की सीट को तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है. वह इसलिए ताकि यात्री अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ सके. अगले 2 स्टेशन तक TTE यात्री का इंतजार करता है लेकिन अगर तब तक यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ता है तो TTE उसकी सीट को आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को दे सकता है.

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ट्रेन छूटने पर पैसा वापस मिलता है या नहीं?

कई लोग इसी बात से अनजान रहते हैं कि अगर उनकी ट्रेन छूट जाती है तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं. रेलवे नियमों के मुताबिक, ट्रेन छूटने के बाद पूरा पैसा बर्बाद नहीं होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ टिकट के पैसे वापस पाए जा सकते हैं.

ऐसे मिलता है रिफंड

रिफंड लेने के लिए TDR यानी Ticket Deposit Receipt दाखिल करना जरूरी होता है. लेकिन ध्यान रहे यह प्रक्रिया ट्रेन छूटने के एक घंटे के अंदर पूरी करनी होती है. इसके बाद नियमों के मुताबिक, कटौती करके बाकी बची राशि वापस की जा सकती है.

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ध्यान रखें जरूरी बातें

जिस दिन आपकी ट्रेन हो कोशिश करें की समय से पहले स्टेशन पर आ जाए, ताकि किसी भी वजह से आपकी ट्रेन न छूट पाए और अगर किसी कारण ट्रेन छूट जाती है तो अगले स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं.