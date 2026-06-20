हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी

Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी

Train Ticket Rule: ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर अब किसी भी यात्री को बिना टिकट के पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पहले से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jun 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जन विश्वास एक्ट अंतर्गत, न चुकाने पर जेल भी संभव।

Indian Railways Rule: ट्रेन को ऐसे ही नहीं लाइफलाइन कहा जाता. लाखों लोगों को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन, लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है. कम किराए होने के बावजूद भी कुछ यात्री बिना टिकट लिए ही ट्रेन से सफर करने लगते हैं, लेकिन अब ऐसे यात्रियों की खैर नही. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है.

अब अगर कोई यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही जुर्माना भी पहले से दोगुना लगाया जाएगा. इस बदलाव के पीछे रेलवे का मकसद सिर्फ यही है कि इससे यात्री अनुशासन बनाए रखेंगे और बिना टिकट यात्रा पर भी रोक लगेगी. 

क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा

क्या है नए नियम?

रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, जन विश्वास एक्ट 2026 के तहत रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 और 138 में बदलाव किया गया है.  इसके तहत अब बिना टिकट या पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट के साथ यात्रा करना अपराध माना जाएगा. पकड़े जाने पर यात्री को सिर्फ पूरा किराया ही नहीं, बल्कि अलग से जुर्माना भी देना पड़ेगा.  ध्यान दें कि पहले जुर्माना 250 रुपये था, जिसे अब  नया न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये कर दिया गया है. यह नियम 20 जून 2026 यानी आज से ही लागू हो गए हैं. 

किस-किस मामलों में जुर्माना लगेगा?

  • अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है.
  • वहीं पुराने टिकट के साथ यात्रा करता है तब जुर्माना लगाया जाएगा.
  • या फिर कोई गलत टिकट के साथ ट्रेन में सफर करता है.

टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं

नियम तोड़ने पर क्या होगा?

रेलवे ने साफ किया है कि अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो कार्ट में कार्रवाई की जा सकती है और सिर्फ यहीं नहीं नियम तोड़ने वाले को 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि बिना टिकट लिए यात्रा न करें. रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का जुर्माना न लगाया जाए. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Utility News INDIAN RAILWAYS Train Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
यूटिलिटी
Bank Locker Alert: क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा
क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा
यूटिलिटी
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
यूटिलिटी
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
टिकट बुक है, लेकिन ट्रेन में सभी यात्री नहीं चढ़ पाए? जानिए सीट का क्या होगा और मिलेगा रिफंड या नहीं
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
इंडिया
Pawanraje Nimbalkar Murder Case: पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में CBI का बड़ा फैसला, बरी आदेश को हाई कोर्ट में देगी चुनौती
पवनराजे निंबालकर मर्डर केस में CBI का बड़ा फैसला, बरी करने के आदेश को हाई कोर्ट में देगी चुनौती
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
पुराना फोन बेचना चाहते हैं भारतीय! लेकिन 70% लोग इस एक डर की वजह से रुक जाते हैं, जानें पूरी जानकारी
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget