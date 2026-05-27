Train Washroom Rule: ट्रेन में कब नहीं करना चाहिए टॉयलेट का इस्तेमाल? भारतीय रेलवे ने बताए जरूरी नियम
Train Toilet Rules: ट्रेन में सफर के दौरान यात्री शौचालय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं. जानिए कब करना चाहिए टॉयलेट का इस्तेमाल?
- गंदे शौचालय की शिकायत रेलवे स्टाफ को करें।
Indian Railways: भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. हर दिन लाखों यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए पैंट्री कार, शौचालय और सीटिंग क्लास के अनुसार आरामदायक सीटों की व्यवस्था की जाती है. ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
शौचालय का कब नहीं करना चाहिए इस्तेमाल
1. रुकी ट्रेन में शौचालय उपयोग से बचें
कई ट्रेनों में अभी भी पुराने तरह के शौचालय लगे होते हैं, जिन्हें ओपन डिस्चार्ज टॉयलेट कहा जाता है.जब ट्रेन चल रही होती है, तो यह ज्यादा समस्या नहीं बनती, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी होती है, तब अगर कोई शौचालय का इस्तेमाल करता है तो गंदगी सीधे स्टेशन के ट्रैक पर गिरती है. इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि रुकी हुई ट्रेन में शौचालय का इस्तेमाल न करें
गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
2. जब शौचालय में पानी खत्म हो जाए
ट्रेन में जब पानी खत्म हो जाए तो शौचालय का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. अगले स्टेशन पर पानी भरने के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए. इससे स्वच्छता बनी रहती है.
3. ट्रेन चलने/रुकने पर शौचालय उपयोग से बचें
जब ट्रेन धीरे-धीरे चल रही होती है या रेड सिग्नल की वजह से रुक-रुक कर आगे बढ़ती है, तब ट्रेन में झटके और हलचल होती रहती है. जिससे आपको भी झटका लग सकता है. इसलिए ऐसे समय पर शौचालय का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए
एक दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए? जरूरत से ज्यादा खाने में हो सकता है यह नुकसान
ट्रेन में कब करे शौचालय का इस्तेमाल
- जब ट्रेन में पानी हो
- जब ट्रेन चल रही हो
- अगर ट्रेन का शौचालय गंदा है, तो आप इसकी जानकारी ट्रेन के स्टाफ को दे सकते हैं. इसके अलावा आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इससे शौचालय की सफाई जल्दी कर दी जाती है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL