प्रदूषण में रातभर चलाते हैं एयर प्यूरिफायर? जानें 8 घंटे में कितनी बिजली होगी खर्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एयर प्यूरीफायर को हवादार जगह पर रखना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में प्रदूषण काफी फैल गया है. सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है. इसलिए अब बड़ी संख्या में लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, ताकि उनके घर की हवा साफ रहें. लेकिन एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जैसे क्या इसे रातभर चलाना चाहिए या नहीं. वहीं इसके इस्तेमाल करने से बिजली कितनी खर्च होगी? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जानिए.

8 घंटे में कितनी बिजली होगी खर्च

अगर आप लगातार एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जानना भी काफी जरूरी है कि इसके इस्तेमाल से कितनी बिजली खपत हो सकती है और अगर आप दिन में 8 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे कितनी बिजली खर्च होगी?

एयर प्यूरीफायर को अगर पूरी रात चलाया जाए तो इससे बिजली का बिल कितना बढ़ेगा, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. मान लीजिए, अगर आपका एयर प्यूरीफायर 50 वॉट का है और आप उसे लगातार 8 घंटे चला रहे हैं तो इससे लगभग 0.4 यूनिट बिजली खर्च करेगा. यानी महीने में लगभग 12 यूनिट बिजली खर्च होगी.

बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है?

अगर आपके यहां पर बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है और आप 50 वॉट के एयर प्यूरीफायर का रोजाना इस्तेमाल लगभग 8 घंटे करते हैं तो इसका खर्च 3.20 रुपये आएगा. इस हिसाब से आपका महीनेभर में बिजली बिल करीब 96 रुपये बढ़ सकता है.

इसका मतलब ये है कि अगर आप रातभर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का खर्च काफी ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी वास्तविक खपत मशीन की सेटिंग और पावर के हिसाब से बदल सकती है.

रातभर एयर प्यूरिफायर चलाना सही?

अगर आपके इलाके में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप लगातार रात में एयर प्यूरिफायर चलाते हैं तो हां, ये जरूर है कि इसके इस्तेमाल से फायदा हो सकता है. एयर प्यूरिफायर कमरे में मौजूद धूल और दूसरे हानिकारक कणों को फिल्टर करने में मदद करता है.

इसके साथ ही आपके ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मशीन का लगातार इस्तेमाल करने से उसपर असर पड़ सकता है. अगर आप एयर प्यूरिफायर का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे कमरे की हवा शुष्क महसूस हो सकती है, वहीं इससे त्वचा में रूखापन या गले में हल्की जनल जैसी दिक्कत हो सकती है.

कहां रखना चाहिए एयर प्यूरीफायर?

एयर प्यूरिफायर को कमरे में ऐसी जगह रखें, जहां हवा आती-जाती हो.

एयर प्यूरिफायर को बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए.

वहीं ध्यान रखें, एयर प्यूरिफायर के इनलेट और आउटलेट के सामने कुछ भी न रख दें.

कोशिश करें कि एयर प्यूरिफायर को उसी कमरे में रखें, जहां पर आप ज्यादा समय तक रहते हैं.

वहीं इसे सोफा, बड़े फर्नीचर और पर्दे के पीछे न रखें.

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