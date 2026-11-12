ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीप्रदूषण में रातभर चलाते हैं एयर प्यूरिफायर? जानें 8 घंटे में कितनी बिजली होगी खर्च

प्रदूषण में रातभर चलाते हैं एयर प्यूरिफायर? जानें 8 घंटे में कितनी बिजली होगी खर्च

बढ़ते प्रदूषण के कारण आप एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन इस बात से अनजान हैं कि उसका इस्तेमाल लगातार करना सही है या नहीं. वहीं 8 घंटे इस्तेमाल करने से बिजली बिल कितना बढ़ सकता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एयर प्यूरीफायर को हवादार जगह पर रखना चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में प्रदूषण काफी फैल गया है. सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो जाती है. इसलिए अब बड़ी संख्या में लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, ताकि उनके घर की हवा साफ रहें. लेकिन एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले लोगों के मन में कई सवाल होते हैं जैसे क्या इसे रातभर चलाना चाहिए या नहीं. वहीं इसके इस्तेमाल करने से बिजली कितनी खर्च होगी? अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जानिए.

8 घंटे में कितनी बिजली होगी खर्च

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
Solar Panel: ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?
Solar Panel: ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL
यूटिलिटी
Train Cancelled: एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे ने कर दी रद्द
Train Cancelled: एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे ने कर दी रद्द
यूटिलिटी
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट

अगर आप लगातार एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जानना भी काफी जरूरी है कि इसके इस्तेमाल से कितनी बिजली खपत हो सकती है और अगर आप दिन में 8 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे कितनी बिजली खर्च होगी? 

एयर प्यूरीफायर को अगर पूरी रात चलाया जाए तो इससे बिजली का बिल कितना बढ़ेगा, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है. मान लीजिए, अगर आपका एयर प्यूरीफायर 50 वॉट का है और आप उसे लगातार 8 घंटे चला रहे हैं तो इससे लगभग 0.4 यूनिट बिजली खर्च करेगा. यानी महीने में लगभग 12 यूनिट बिजली खर्च होगी.

बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है?

अगर आपके यहां पर बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है और आप 50 वॉट के एयर प्यूरीफायर का रोजाना इस्तेमाल लगभग 8 घंटे करते हैं तो इसका खर्च 3.20 रुपये आएगा. इस हिसाब से आपका महीनेभर में बिजली बिल करीब 96 रुपये बढ़ सकता है.

इसका मतलब ये है कि अगर आप रातभर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का खर्च काफी ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी वास्तविक खपत मशीन की सेटिंग और पावर के हिसाब से बदल सकती है.

रातभर एयर प्यूरिफायर चलाना सही?

अगर आपके इलाके में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप लगातार रात में एयर प्यूरिफायर चलाते हैं तो हां, ये जरूर है कि इसके इस्तेमाल से फायदा हो सकता है. एयर प्यूरिफायर कमरे में मौजूद धूल और दूसरे हानिकारक कणों को फिल्टर करने में मदद करता है.

इसके साथ ही आपके ये भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मशीन का लगातार इस्तेमाल करने से उसपर असर पड़ सकता है. अगर आप एयर प्यूरिफायर का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे कमरे की हवा शुष्क महसूस हो सकती है, वहीं इससे त्वचा में रूखापन या गले में हल्की जनल जैसी दिक्कत हो सकती है. 

कहां रखना चाहिए एयर प्यूरीफायर?

  • एयर प्यूरिफायर को कमरे में ऐसी जगह रखें, जहां हवा आती-जाती हो.
  • एयर प्यूरिफायर को बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए.
  • वहीं ध्यान रखें, एयर प्यूरिफायर के इनलेट और आउटलेट के सामने कुछ भी न रख दें.
  • कोशिश करें कि एयर प्यूरिफायर को उसी कमरे में रखें, जहां पर आप ज्यादा समय तक रहते हैं.
  • वहीं इसे सोफा, बड़े फर्नीचर और पर्दे के पीछे न रखें. 

ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Air Purifier Utility News Pollution
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Solar Panel: ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?
Solar Panel: ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?
यूटिलिटी
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL
यूटिलिटी
Train Cancelled: एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे ने कर दी रद्द
Train Cancelled: एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे ने कर दी रद्द
यूटिलिटी
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम फेस कौन? लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सीएम फेस कौन? लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया
इंडिया
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
'उनका भाषण सुन रोंगटे खड़े हो जाते', सोनिया गांधी ने शेख हसीना से जुड़े खोले राज
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
चौथे-पांचवें ODI के लिए न्यूजीलैंड टीम का एलान, 31 साल के अनकैप्ड खिलाड़ी की एंट्री
इंडिया
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
अभिजीत दीपके को अब किस पर आया गुस्सा, बोले- 'फर्जी डिग्री के साथ...'
इंडिया
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
Air India फ्लाइट के टॉयलेट में हाईजैक नोट लिखने वाला यात्री गिरफ्तार, एयरपोर्ट पर मचा था हड़कंप
फूड
Thekua Recipe: छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
छठ पूजा में क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? जानिए पारंपरिक रेसिपी और महत्व
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget