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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFASTag Business: टोल के पास खड़े होकर फास्टैग बेचने वाले एजेंट्स कितना कमाते हैं?

FASTag Business: टोल के पास खड़े होकर फास्टैग बेचने वाले एजेंट्स कितना कमाते हैं?

आप हाईवे से सफर करते हैं तो आपने देखा है टोल प्लाजा के पास फास्टैग बेचने वाले एजेंट खड़े होते हैं तो क्या आप जानते हैं कि एजेंट फास्टैग बेचकर कितने रुपये की कमाई करते हैं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 02:17 PM (IST)
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  • कमीशन वाहन श्रेणी पर निर्भर, आय 37,960 तक संभव।

अगर आपका आए दिन हाईवे से आना-जाना लगा रहता है तो आपने भी टोल प्लाजा के आसपास फास्टैग बेचने वाले कई एजेंट जरूर देखे होंगे. ये एजेंट गाड़ियों पर फास्टैग लगाने के साथ ही उसे रिचार्ज करने की भी सुविधा देते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर ये एजेंट फास्टैग बेचकर कितनी कमाई कर लेते हैं. अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर फास्टैग बेचने से कितनी कमाई हो जाती है तो जानिए. 

बता दें कि कई लोग सोचते हैं कि इनकी कमाई केवल नया फास्टैग बेचने और रिचार्ज करने से होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इनकी कमाई नया फास्टैग बेचने के साथ ही बैंक से मिलने वाले कमीशन, रिचार्ज पर मार्जिन और दूसरी सेवाओं के जरिए भी होती है. 

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फास्टैग एजेंसी बनने के दो होते हैं तरीके

सबसे पहले तो टोल प्लाजा के पास काम करने वाले एजेंट दो तरह से अपना काम करते हैं. अगर बात करें पहले की तो कुछ एजेंट तो बैंक या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें हर महीने लगभग 12 से 18 हजार तक की सैलरी दी जाती है. वहीं अगर टारगेट पूरा किया जाता है तो इंसेंटिव भी मिलता है.

वहीं अगर बात करें दूसरे तरीके की तो कुछ लोग फ्रीलांस एजेंट के तौर पर काम करते हैं. यानी इसके लिए वे बैंकों या Payworld जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़कर एजेंट आईडी लेते हैं. जिसके बाद उनका काम ग्राहक को फास्टैग जारी करवाना और रिचार्ज जैसी सुविधा देना होता है.

Fastag बेचने वालों की कमाई कितनी?

बता दें कि अगर कोई वाहन चालक नया फास्टैग बनवाता है तो एजेंट को बैंक या फिर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कमीशन मिल सकता है.  लेकिन कमीशन कितनी मिलेगी वो वाहन की कैटेगरी और संबंधित बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है.

बड़ी बात ये है कि एजेंट्स की कमाई केवल नया फास्टैग जारी करने तक ही नहीं होती है, बल्कि कई बार टोल प्लाजा पर वाहन पहुंचते हैं तो वाहन चालकों के फास्टैग में बैलेंस पर्याप्त न होने की वजह से एजेंट से रिचार्ज की सुविधा लेनी पड़ती है. ऐसे में एजेंटों को रिचर्ज पर भी कुछ कमीशन मिल सकता है. 

अगर कमाई की बात करें तो मान लीजिए, अगर कोई एजेंट एक दिन के अंदर में 8 कार और 4 ट्रकों के नए फास्टैग जारी करता है. वहीं उसे कार के फास्टैग के लिए 70 रुपये और ट्रक के फास्टैग के लिए 100 रुपये कमीशन मिलता है तो इस हिसाब से कुल 960 रुपये की कमाई होगी.

वहीं अगर एजेंट 20 हजार रुपये का रिचार्ज करता है तो 1 प्रतिशत मार्जिन के हिसाब से 200 रुपये और मिलेंगे. इस तरह सर्विस चार्ज से होने वाली संभावित कमाई जोड़कर उसकी एक दिन की ग्रॉस कमाई लगभग 1460 रुपये हो सकती है.

महीने में कितनी होगी कमाई?

अगर कोई एजेंट महीने के 26 दिन काम करता है और रोजाना लगभग 1460 रुपये कमा रहा है तो उसकी महीने की ग्रॉस कमाई 37,960 रुपये होगी. लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि कमाई हर दिन एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
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