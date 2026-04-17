हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन से फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग, रेलवे की MST योजना के बारे में जानें, बचाएं अपने हजारों रुपए

ट्रेन से फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग, रेलवे की MST योजना के बारे में जानें, बचाएं अपने हजारों रुपए

Free Train Ticket: भारतीय रेलवे छात्रों को फ्री Monthly Season Ticket की सुविधा देता है, जिससे वे घर से स्कूल/कॉलेज तक रोजाना सफर बिना किराया दिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • UTS मोबाइल ऐप से आसानी से पेपरलेस टिकट बुक या रिन्यू करें।

Free Train Ticket: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिससे उनकी यात्रा ओर आरामदायक हो जाती है. लेकिन कई नियम ऐसे भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. खासकर छात्रों के लिए रेलवे की एक ऐसी सुविधा है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है.

छात्रों के लिए खास सुविधा

आप भी रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे छात्रों को फ्री Monthly Season Ticket यानी MST की सुविधा देता है. इसका साफ मतलब यह है कि घर स्कूल या फिर कॉलेज तक रोजाना सफर फ्री में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है.

कौन उठा सकता है इसका फायदा?

यह खास सुविधा उन छात्रों के लिए है जो नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं. 

  • इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों के छात्र शामिल हैं.
  • अगर बात करें लड़कियों को तो उनके लिए यह सुविधा ग्रेजुएशन तक मिलती है.
  • वहीं लड़कों को यह सुविधा 12वीं क्लास तक दी जाती है.

क्या हैं इसके जरूरी नियम?

यह जानना जरूरी है कि छात्रों को मिलने वाले इस फ्री सीजन टिकट के साथ कुछ जरूरी शर्तें भी जुड़ी है.

  • सिर्फ Monthly Season Ticket( MST) ही जारी किया जाता है, Quarterly Season Ticket(QST) नहीं मिलता.
  • अगर बात करें यात्रा की दूरी की तो अधिकतम दूरी 150 किलोमीटर तक ही हो सकती है.
  • जरूरी बात कि यह टिकट सिर्फ सेकंड क्लास में ही मान्य है.
  • इस टिकट से आप मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते हैं.
  • इस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क (surcharge) नहीं लिया जाता है.

टिकट कैसे बनवाएं?

बता दें कि अब छात्रों को टिकट बनवाने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे का UTS Mobile App इस काम को आसान बना देता है.

  • इस ऐप की मदद से आप पेपरलेस टिकट बुक कर सकते हैं.
  • इस टिकट को आसानी से Issue या Renew किया जा सकता है.
  • बुक किया गया टिकट अगले दिन से ही वैलिड हो जाता है.

और पढ़ें
Published at : 17 Apr 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Railway Tickets Utility News Free Travel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ट्रेन से फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग, रेलवे की MST योजना के बारे में जानें, बचाएं अपने हजारों रुपए
ट्रेन से फ्री में सफर कर सकेंगे ये लोग, रेलवे की MST योजना के बारे में जानें, बचाएं अपने हजारों रुपए
यूटिलिटी
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब कटेगा ₹10000 का चालान, PUC पर आज से नया नियम लागू
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब कटेगा ₹10000 का चालान, PUC पर आज से नया नियम लागू
यूटिलिटी
अब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0
अब ATM में जाकर मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, UPI विदड्रॉल की भी सुविधा; बड़े काम का है EPFO 3.0
यूटिलिटी
रेल यात्री ध्यान दें, 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 बड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दिया अपडेट, देखें लिस्ट
रेल यात्री ध्यान दें, 30 अप्रैल तक रद्द रहेंगी ये 14 बड़ी ट्रेनें, रेलवे ने दिया अपडेट, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Act 2023: महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
महिला आरक्षण अधिनियम देश में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानें कब मिलेगा रिजर्वेशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश यादव से एक कदम बढ़ीं आगे
मुस्लिम महिलाओं को कोटा देने की मांग पर इकरा हसन ने खेला स्मार्ट मूव! अखिलेश से एक कदम बढ़ीं आगे
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, चार महीने से फरार एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार
इंडिया
Telangana Caste: खेती-शादी के लिए सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, अगड़ी जाति सिर्फ 13%, सर्वे ने दिखाया आइना?
खेती-शादी का सबसे ज्यादा कर्ज! 60% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तेलंगाना सर्वे ने दिखाया आइना?
हेल्थ
Drinking Risks: सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
सावधान! हफ्ते में एक दिन भी ज्यादा शराब पीना लिवर के लिए घातक, नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रेंडिंग
OYO Viral Video: आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
आशिक के साथ OYO में रंगरलियां मना रही थी बेटी, पुलिस लेकर पहुंची मां और...
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget