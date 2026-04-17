Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UTS मोबाइल ऐप से आसानी से पेपरलेस टिकट बुक या रिन्यू करें।

Free Train Ticket: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिससे उनकी यात्रा ओर आरामदायक हो जाती है. लेकिन कई नियम ऐसे भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं. खासकर छात्रों के लिए रेलवे की एक ऐसी सुविधा है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है.

छात्रों के लिए खास सुविधा

आप भी रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं और अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे छात्रों को फ्री Monthly Season Ticket यानी MST की सुविधा देता है. इसका साफ मतलब यह है कि घर स्कूल या फिर कॉलेज तक रोजाना सफर फ्री में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है.

कौन उठा सकता है इसका फायदा?

यह खास सुविधा उन छात्रों के लिए है जो नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं.

इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों के छात्र शामिल हैं.

अगर बात करें लड़कियों को तो उनके लिए यह सुविधा ग्रेजुएशन तक मिलती है.

वहीं लड़कों को यह सुविधा 12वीं क्लास तक दी जाती है.

क्या हैं इसके जरूरी नियम?

यह जानना जरूरी है कि छात्रों को मिलने वाले इस फ्री सीजन टिकट के साथ कुछ जरूरी शर्तें भी जुड़ी है.

सिर्फ Monthly Season Ticket( MST) ही जारी किया जाता है, Quarterly Season Ticket(QST) नहीं मिलता.

अगर बात करें यात्रा की दूरी की तो अधिकतम दूरी 150 किलोमीटर तक ही हो सकती है.

जरूरी बात कि यह टिकट सिर्फ सेकंड क्लास में ही मान्य है.

इस टिकट से आप मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकते हैं.

इस पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क (surcharge) नहीं लिया जाता है.

टिकट कैसे बनवाएं?

बता दें कि अब छात्रों को टिकट बनवाने के लिए लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे का UTS Mobile App इस काम को आसान बना देता है.