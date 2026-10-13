LIC का ऐलान, 19 अक्टूबर से लॉन्च होंगे 3 नए पेंशन प्लान और कैंसर वाले हेल्थ इंश्योरेंस

भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है. आपके भविष्य और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए इसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी कड़ी में LIC जल्दी ही तीन नई योजनाएं लेकर आ रहा है. ये तीनों योजनाएं पेंशन प्लान होंगे जो हेल्थ और कैंसर से सुरक्षा देंगे.

इसकी जानकारी कंपनी ने खुद 12 अक्टूबर को दी है. कंपनी ने इस तीनों योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए इनकी घोषणा की हैं. ये तीनों योजनाएं 19 सितंबर से लॉन्च हो जाएंगी.

कौन सी योजनाएं हो रहीं लॉन्च?

LIC जो तीन योजनाएं लॉन्ड करने जा रहा है वो हैं 'न्यू जीवन धारा II', 'हेल्थ शील्ड' और 'न्यू कैंसर कवर'. ये तीनों योजनाएं भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. इनका उद्देश्य लोगों को उनकी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बीमा सुरक्षा देना है.

तीनों योजनाएं में क्या है खास?

LIC के द्वारा लॉन्च की जाने वाली ये तीनों ही योजनाएं अपने आप में खास हैं. आइये बताते हैं इनकी खासियतें:

न्यू जीवन धारा-II

ये एक पेंशन योजना है, जिसके जरिए लोगों को भविष्य में नियमित पेंशन पाने की व्यवस्था की गई है. इसमें पेंशन शुरू होने से पहले एक तय अवधि होती है. इसे डेफर्ड एन्युटी प्लान कहा जाता है. इस योजन के तहत गारंटीड पेंशन, उम्र बढ़ने पर ज्यादा पेंशन और जरूरी जीवन बीमा सुरक्षा मिलेगी.

LIC हेल्थ शील्ड

ये एक हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, जिसका उद्देश्य बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के समय आर्थिक सुरक्षा देना है. ये पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसके इसके तहत मिलने वाला बीमा कवर और अन्य लाभ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तय होंगे.

LIC न्यू कैंसर कवर

ये योजना कैंसर पेशेंट्स के लिए खासतौर से शुरू की गई है. बीमारी का पता चलते ही ये योजना बीमाधारक को आर्थिक सुरक्षा देगी. इसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान तय शुरुआती या गंभीर स्टेज के कैंसर का पता चलने पर बीमा का लाभ मिल सकता है. इस योजना के अंतर्गत कार्सिनोमा इन-सिटू, प्रोस्टेट कैंसर, थायरॉइड कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, सर्वाइकल इंट्राएपिथीलियल नियोप्लासिया को कवर किया जाएगा. हालांकि इसकी अपनी नियम व शर्तें होंगी.

बता दें कि ये तीनों योजनाएं पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस हैं. ये नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग श्रेणी में आती हैं. नॉन-लिंक्ड का मतलब है कि योजना के लाभ शेयर बाजार के परफॉर्मेंस से सीधे जुड़े नहीं होते. वहीं, नॉन-पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि पॉलिसीधारक को कंपनी के मुनाफे में से बोनस या लाभ का हिस्सा नहीं मिलता, जब तक पॉलिसी में अलग से ऐसा कोई लाभ न दिया गया हो.

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