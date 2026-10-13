सुबह 1 घंटा देरी से चलेगी Metro ट्रेन, आज से बदल गया टाइमटेबल

मेट्रो जिस भी शहर में होती है, उस शहर की लाइफ लाइन होती है. ऐसे में यदि ये लाइफ लाइन ही देरी से चले तो लोगों का सारे दिन का शिड्यूल बिगड जाता है. खासतौर से इस नवरत्रि के पीक फेस्टिव सीजन में. कोलकाता में इन दिनों नवरात्रि फेस्टिवल की धूम मची हुई है. इसी बीच यहां की एक मेटो लाइन के समय में बदलाव किया गया है.

ये मेट्रो लाइन है कोलकाता ही ऑरेंज लाइन, जिसमें सफर करने वाले यात्रियों को अब ये मट्रो 1 घंटा देरी से मिलेगी. 13 अक्टूबर से इस लाइन पर मेट्रो चलने का समय बदल दिया गया है. बेलेघाटा से IT सेंटर के बीच नए मेट्रो सेक्शन पर ट्रायल रन और सुरक्षा जांच के लिए ये बदलाव किया गया है.

बना नया टाइम टेबल

नए टाइम टेबल के मुताबिक, मेट्रो अब सुबह एक घंटे देरी से शुरू होगी और रात में पहले बंद हो जाएगी. ये बदलाव अस्थायी है और जरूरी परीक्षण पूरा होने तक लागू रहेगा. 13 अक्टूबर से मेट्रो के परिचालन समय में ये बदलाव किया गया है, जो इस प्रकार है:

पहले ये मेट्रो सेवा सुबह 7:40 बजे शुरू होती थी, जो अब सुबह 8:40 बजे शुरू होगी.

तो वहीं पहले मेट्रो की आखिरी सेवा रात 9:08 बजे तक चलती थी, जो अब अब रात 8:18 बजे तक चलेगी.

क्यों किया गया ये बदलाव?

दरअसल कोलकाता मेट्रो रेल प्रशासन बेलेघाटा से IT सेंटर के बीच नए सेक्शन पर ट्रायल रन कर रहा है. ये ट्रायल रन 10 अक्टूबर से शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. इस दौरान मेट्रो के सिग्नल सिस्टम और सुरक्षा से जुड़ी जांच की जा रही है. इनमें कम्युनिकेशन-बेस्ड ट्रेन कंट्रोल (CBTC) सिस्टम का परीक्षण भी शामिल है. ये तकनीक ट्रेनों की आवाजाही को कंट्रोल करने और मेट्रो संचालन को सुरक्षित बनाने में मदद करती है.

इन सभी जांचों को पूरा करना जरूरी है, जिससे नए सेक्शन पर यात्रियों के लिए नियमित मेट्रो सेवा शुरू की जा सके. फिलहाल मेट्रो प्रशासन ने समय-सारणी में बदलाव खत्म होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है.

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