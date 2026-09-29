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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग

रेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग

भारतीय रेलवे टिकट चेकिंग में सख्ती बरतने वाला है, जिससे कोई भी बिना टिकट ट्रैवल ना कर सके. ये सख्ती 1 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसके तहत टिकट होने के बाद भी ओरिजिनल आईडी होना जरूरी बताया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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जो लोग हर रोज या ज्यादा ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, उनकी लिए एक अहम खबर है. क्योंकि अब रेलवे जल्दी ही यात्रियों की यात्रा में टिकट चेकिंग के लिए सख्ती बरतने का मन बना चुका है. अब सफर के दौरान यात्रियों के पास टिकट होने के साथ ही ओरिजिनल आई यानी असली पहचान पत्र भी होना चाहिए. नहीं तो रेलवे यात्रा को रद्द कर सकता है.

ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला है. जिसके बाद टिकट चेकिंग के दौरान आपके पास असली फोटो आईडी होना चाहिए. ये टिकट चेकिंग अभियान रेलवे पूरे एक महीने तक चलाने वाला है.

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फेस्टिव सीजन में रेलवे की सख्ती
ये अभियान 1 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाने वाला है. क्योंकि इस दौरान लगातार त्यौहारों के चलते रेलवे में यात्रियों की संख्या बढ़ने वाली है. ये चेकिंग अभियान खासतौर से उन कोटों में हुए रिजर्वेशन पर चलेगा जिनमें कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट या रिजर्वेशन मिलता है. क्योंकि त्यौहारों के सीजन में अक्सर लोग किसी भी कोटा के जरिए टिकट बुक करवा लेते हैं लेकिन वो उस कोटा से होते नहीं हैं.

असली पहचान पत्र है जरूरी
यदि एक साथ कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं यानी मान लें कि पूरे परिवार का एकसाथ टिकट बुक हुआ है, तो ऐसे में उस पूरे ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति के पास तो असली पहचान पत्र होना जरूरी है. नहीं तो बाकी सभी यात्री भी मुश्किल में फंस सकते हैं. इसे रेलवे नियमों के खिलाफ माना जाएगा और पूरे ग्रुप को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे उनके पास वेलिड टिकट नहीं है.

ई-टिकट बुक करने वाले रहें सावधान
ये अभियान खासतौर से उन लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो ई-टिकट बुक करते हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक, ई-टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों में से कोई एक यात्री, उसी बुकिंग पर यात्रा कर रहे दूसरे यात्रियों की पहचान साबित करने के लिए ओरिजिनल फोटो ID दिखा सकता है. अगर किसी भी यात्री के पास ID नहीं है, तो सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए माना जा सकता है.

कौन कौन-सी आईडी होंगी मान्य?
रेलवे की लिस्ट के मुताबिक ये आईडी मान्य मानी जाती हैं, यहां देखें लिस्ट:

  • पासपोर्ट
  • पेन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • स्टूडेंट आईडी कार्ड
  • कोई ऐसा फोटो आईडी कार्ड जिसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सीरियल नंबर जारी किया गया हो
  • बैंक पासबुक फोटो के साथ
  • बैंक द्वारा जारी किया गया क्रेडिंट कार्ड जिसमें फोटो लगी हो

बता दें कि यदि इनमें से एक भी आईडी आपके पास होगी तो आपकी यात्रा और टिकट वेलिड मानी जाएगी. यदि इनमें से कोई भी आईडी आपके पास नहीं है तो यात्रा रद्द की जा सकती है. या फिर बिना टिकट ट्रैवल करने पर जो पैनल्टी लगती है वो आपको भरना पड़ सकती है. ऐसे में इस त्योहारी सीजन में जितना हो सके यात्रा के दौरान असली पहचान पत्र अपने साथ रखें.

ये भी पढ़ें: CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Railway Railway Ticket Checking.
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