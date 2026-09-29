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CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान

अगर आप सीएनजी भरवाने पंप पर जाते हैं और गाड़ी में गैस भरने के दौरान वहां पर मौजूद नहीं होते तो आपके साथ जीरो स्कैम हो सकता है. जानिए क्या होता है जीरो स्कैम?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Sep 2026 04:02 PM (IST)
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  • भरते समय मीटर ज़ीरो और अपनी गाड़ी के पास ही रहें।

क्या आपकी गाड़ी में सीएनजी का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके लिए ही है. अक्सर जब लोग गैस भरवाने के सीएनजी पंप जाते हैं तो कुछ अहम बातों का ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका काफी नुकसान हो जाता है. अगर कोई वाहन चालक सीएनजी भरवाने के दौरान अपनी गाड़ी के पास मौजूद नहीं होता हैं तो इसका फायदा वहां पर मौजूद कर्मचारी उठाते हैं और ग्राहक को ठग सकते हैं. 

दरअसल, सीएनजी पंप पर वाहन चालक कर्मचारी को सीएनजी भरने का कहकर वॉशरूम चले जाते हैं, लेकिन वे इस बात का ध्यान नहीं देते कि पंप कर्मचारी उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठा सकता है. सीएनजी पंप पर कई बार ग्राहकों के साथ जीरो स्कैम हो जाता है, इसमें गाड़ी में गैस कम जाती है, लेकिन ग्राहक से पैसे पूरे लिए जाते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे होता है जीरो स्कैम?

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गाड़ी में गैस कम भरते हैं कर्मचारी

बता दें कि इस तरह की धोखाधड़ी में पुराने मीटर की रीडिंग का उपयोग किया जाता है. मान लीजिए, सीएनजी पंप पर आपसे पहले कोई वाहन चालक अपनी गाड़ी में 400 रुपये की सीएनजी भरवाकर गया हो, ऐसे में अगर कर्मचारी आपकी गाड़ी में बिना मीटर को जीरो किए गैस भरने लगता है और रीडिंग अगर 600 तक पहुंच जाती है तो आपसे 600 रुपये मांगे जा सकते हैं. लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आपकी गाड़ी में असल में गैस 200 की भरी गई है. इसलिए अगर आप गैस भरने के दौरान गाड़ी के पास मौजूद नहीं होते तो आपके साथ भी इस तरह की ठगी हो सकती है.

मीटर पर रखनी चाहिए नजर

इसके अलावा अगर कर्मचारी नोजल को बार-बार बंद और चालू करता है तो इससे भी मीटर की रीडिंग तेजी से बढ़ेगी, लेकिन आपकी गाड़ी में गैस कम पहुंच सकती है. इसलिए गैस भरवाने के दौरान अमाउंट, डिस्पेंसर स्क्रीन और KG की रीडिंग पर नजर रखें. 

इन बातों का खास ध्यान रखें

  • जब तक आपकी गाड़ी में सीएनजी भर रही है तब तक आप वहीं रहें.
  • अगर फोन पर बात करनी है या फिर वॉशरूम जाना है तभी भी जब सीएनजी भर जाएं, उसके बाद ही जाएं.
  • नोजल लगाने से पहले ही चेक करें की डिस्पेंसर की स्कीन पर जीरो की रीडिंग है या नहीं.
  • साथ ही जब सीएनजी भर जाएं तो रसीद लेना बिल्कुल न भूलें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Utility News CNG Pump CNG Scam
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