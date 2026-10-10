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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF वेतन सीमा बढ़ने के बाद भी 7 लाख पर अटका इंश्योरेंस, कैसे मिलता है क्लेम?

EPF वेतन सीमा बढ़ने के बाद भी 7 लाख पर अटका इंश्योरेंस, कैसे मिलता है क्लेम?

EPF की वेतन सीमा बढ़कर 25 हजार रुपये हो गई है, लेकिन EDLI का इंश्योरेंस कवर फिलहाल 7 लाख रुपये ही है. कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं. जानिए कैसे करें क्लेम?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से जो पीएफ के पैसे कटते हैं वहीं आपके भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं. लेकिन सोचिए, नौकरी के दौरान ही अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके परिवार को काफी दिक्कत हो सकती है. हालांकि, ऐसी ही स्थिति में EPFO की एक स्कीम परिवार को आर्थिक सहारा देती है, जिसका नाम एम्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी EDLI है. 

15 हजार से बढ़ी वेतन सीमा

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अहम बात तो ये है कि सरकार ने 17 सितंबर 2026 से EPF के तहत अनिवार्य कवेरज की वेतन सीमा को बढ़ा दिया है, जो कि अब 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये कर दी गई है. यानी पहले जिन कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा होती थी उन्हें अनिवार्य रूप से पीएफ के दायरे में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा, जो रिटायरमेंट के बाद उनके काम आ सकता है. लेकिन जरूरी बात तो ये है कि वेतन सीमा में बढ़ोतरी होने के बाद भी EDLI के तहत अधिकतम इंश्योरेंस भुगतान 7 लाख रुपये ही है, लेकिन इसे 7 लाख से 10.5 लाख करने की मांग की जा रही है. 

EDLI के बारे में जानें

बता दें कि EDLI EPFO से जुड़ी एक इंश्योरेंस स्कीम है. इस स्कीम के तहत अगर नौकरी के दौरान  ही किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पात्र नॉमिनी या फिर कानूनी उत्तराधिकारी को आर्थिक मदद दी जाती है. सबसे खास बात तो ये है कि कर्मचारी को कोई अलग से इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता है. इसका फायदा कर्मचारी की पात्रता और लागू नियमों के आधार पर होता है.

कैसे मिलता है क्लेम?

जानने वाली बात ये है कि अगर नौकरी के दौरान EPF सदस्य की मौत होने के बाद नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी EDLI इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. जिसके लिए इस प्रोसेस को पूरा करना होता है.

  • अगर आपका  EDLI इंश्योरेंस का फायदा लेना है तो इसके लिए निर्धारित फॉर्म भरना होगा.
  • इसके बाद भरे हुए फॉर्म को कर्मचारी के आखिरी नियोक्ता से वेरिफाई  करवाना होता है.
  • इसके लिए आपको कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट देना होगा और नॉमिनी के बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी होगीय.
  • फिर वेरिफाइड फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों को EPFO कार्यालय में जमा करना होगा.
  • अब दस्तावेजों की जांच और पात्रता की जांच करने के बाद क्लेम मंजूर किया जाएगा.
  • इसके बाद क्लेम मंजूर होने पर रकम लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.

क्या EDLI कवर बढ़ेगा?

अगर बात करें EDLI के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया जाएगा या नहीं तो इसको बढ़ाने को लेकर मांग की गई है. इसे 7 लाख से बढ़ाकर 10.5 लाख करने की मांग की जा रही है. लेकिन अभी इस कवर को बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अभी मौजूदा नियमों के आधार पर ही लाभ मिलेगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO EDLI Claim
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