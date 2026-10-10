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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में नक्शा पास कराना अब और आसान, प्लॉट अप्रूवल का झंझट भी हुआ कम

यूपी में नक्शा पास कराना अब और आसान, प्लॉट अप्रूवल का झंझट भी हुआ कम

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भवन और प्लॉट की मंजूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस को मंजूरी दी. इससे निवेश और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधीन आने वाले इलाकों में जमीन और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की तैयारी है. राज्य सरकार ने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026 को लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. इस फैसले का उद्देश्य विकास योग्य जमीन का बेहतर इस्तेमाल करना और निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है.

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विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

राज्य में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्लॉट और भवनों से संबंधित मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई व्यवस्था लाई जा रही है. सरकार का ध्यान ऐसी जमीन के प्रभावी उपयोग पर है, जहां योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सकता है.

नए नियमों के लागू होने से निर्माण संबंधी अनुमोदन की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अलग-अलग भूखंडों पर लागू होने वाली शर्तों और मंजूरी की प्रक्रिया के बारे में संबंधित प्राधिकरण के नियम महत्वपूर्ण रहेंगे.

किन क्षेत्रों में बढ़ सकती हैं निवेश की संभावनाएं?

सरकार इस पहल को केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं मान रही है. बेहतर नियोजन और जमीन के उपयोग से औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के अवसर तैयार हो सकते हैं. विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना भी इस कदम के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है.

निवेश के नए अवसर विकसित होने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक असर नई व्यवस्था लागू होने और निवेशकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा.

एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को अहम माना जा रहा है.

मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस-2026 की मंजूरी इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है. अब इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए नियम जमीन पर किस तरह लागू होते हैं और उनसे निर्माण व निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में कितना सुधार आता है.

यह भी पढ़ें- EPF वेतन सीमा बढ़ने के बाद भी 7 लाख पर अटका इंश्योरेंस, कैसे मिलता है क्लेम?

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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UTTAR PRADESH Building Regulations 2026
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