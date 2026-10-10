नवरात्रि में मां बमलेश्वरी के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें

नवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए 10 से 20 अक्टूबर 2026 तक कई स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है. इस दौरान कुछ MEMU ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, जबकि कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव भी होगा.

ऐसे में अगर आप भी इस साल नवरात्रि में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग और ठहराव की जानकारी पहले देख लें.

डोंगरगढ़-दुर्ग के बीच चलेगी MEMU स्पेशल

नवरात्रि मेले के दौरान डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच MEMU स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. यह सेवा 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक रोजाना उपलब्ध रहेगी.

ट्रेन नंबर 06886: डोंगरगढ़ से दुर्ग के लिए दोपहर 1 बजे रवाना होगी.

ट्रेन नंबर 06885: दुर्ग से डोंगरगढ़ के लिए दोपहर 2:40 बजे चलेगी.

ट्रेन जटकन्हार, मुरसा, बाकल, राजनांदगांव, परमालकसा, मुड़हीपार और समड़ा स्टेशनों पर रुकेगी.

माँ बम्लेश्वरी के दरबार तक श्रद्धालुओं की राह होगी और आसान! 11 से 20 अक्टूबर तक नवरात्रि मेले के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की विशेष रेल व्यवस्थाएं। #DongargarhNavratriMela #MaaBamleshwari #SpecialTrain #Connetivity #YatriSewa #SECR https://t.co/Cc7d3SMc15 — South East Central Railway (@secrail) October 7, 2026

रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU का गोंदिया तक विस्तार

नवरात्रि के दौरान रायपुर-डोंगरगढ़ MEMU को गोंदिया तक बढ़ाया गया है.

ट्रेन नंबर 68729 (रायपुर-गोंदिया)

रायपुर से रवाना: रात 9:30 बजे

डोंगरगढ़ पहुंचने का समय: रात 11:40 बजे

डोंगरगढ़ से रवाना: रात 11:50 बजे

गोंदिया पहुंचने का समय: रात 1:20 बजे

ट्रेन नंबर 68730 (गोंदिया-रायपुर)

गोंदिया से रवाना: रात 1:45 बजे

डोंगरगढ़ पहुंचेगी: सुबह 3:15 बजे

डोंगरगढ़ से रवाना: सुबह 3:45 बजे

रायपुर पहुंचेगी: सुबह 8:16 बजे

दुर्ग-गोंदिया MEMU का भी रायपुर तक विस्तार

दुर्ग और गोंदिया के बीच चलने वाली MEMU सेवा को भी रायपुर तक बढ़ाया गया है.

ट्रेन नंबर 68741: रायपुर से सुबह 5:15 बजे चलेगी और सुबह 9:35 बजे गोंदिया पहुंचेगी. हालांकि, यह ट्रेन सुबह 6:20 बजे दुर्ग पहुंचेगी और 6:30 बजे वहां से रवाना होगी.

ट्रेन नंबर 68742: गोंदिया से शाम 5:40 बजे चलेगी और रात 10:20 बजे रायपुर पहुंचेगी.

यह ट्रेन रात 8:30 बजे दुर्ग पहुंचेगी और 8:40 बजे आगे रवाना होगी.

रेलवे के मुताबिक इन दोनों ट्रेन जोड़ी की बाकी समय-सारणी अपने निर्धारित रेलखंड पर पहले की तरह रहेगी.

डोंगरगढ़ स्टेशन पर 10 ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव

नवरात्रि मेले के दौरान रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 10 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है. अलग-अलग तारीखों पर इन ट्रेनों को 2 मिनट के लिए रोका जाएगा.

20843 बिलासपुर-भगत की कोठी: 12, 13 और 20 अक्टूबर, रात 9:56 से 9:58 बजे तक

20844 भगत की कोठी-बिलासपुर: 15 और 17 अक्टूबर, सुबह 5:40 से 5:42 बजे तक

20845 बिलासपुर-बीकानेर: 15 और 17 अक्टूबर, रात 9:56 से 9:58 बजे तक

20846 बीकानेर-बिलासपुर: 18 और 20 अक्टूबर, सुबह 5:40 से 5:42 बजे तक

12851 बिलासपुर-चेन्नई: 18 अक्टूबर, दोपहर 12:16 से 12:18 बजे तक

12852 चेन्नई-बिलासपुर: 19 अक्टूबर, सुबह 10:18 से 10:20 बजे तक

12849 बिलासपुर-पुणे: 15 अक्टूबर, दोपहर 2:36 से 2:38 बजे तक

12850 पुणे-बिलासपुर: 16 अक्टूबर, सुबह 11:58 से दोपहर 12 बजे तक

12771 सिकंदराबाद-रायपुर: 12, 14, 16 और 19 अक्टूबर, सुबह 10:46 से 10:48 बजे तक

12772 रायपुर-सिकंदराबाद: 13, 15, 17 और 20 अक्टूबर, शाम 6:30 से 6:32 बजे तक

नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन, इन दो स्टेशनों पर कितनी ट्रेनें आती हैं?