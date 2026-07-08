Delhi To Patna Cheapest Bus Ticket: अगर आप इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाने का प्लान बना रहे हैं? फिर तो आपको टिकट बुकिंग से पहले एक बार अलग-अलग दिनों का और अलग- अलग बस का किराया जरूर चेक कर लेना चाहिए. ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, इस हफ्ते यानी 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच दिल्ली से पटना जाने वाली बसों के टिकट सबसे कम कीमत पर मिल रही है. कुछ बसों में शुरुआती किराया तो सिर्फ 699 रुपए से शुरू हो रहा है.

अगर आप शनिवार या रविवार को यात्रा करते हैं, तो यही टिकट कई बसों में काफी महंगे मिल सकते हैं. ऐसे में यात्रा की तारीख बदलकर और यहां से रेट्स देखकर आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं.

यहां से दिल्ली से पटना की बस टिकट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें-

बस का नाम किराया समय बोर्डिंग का दिन बोर्डिंग की जगह कृष्णा ट्रैवल 699 15:30 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड 770 18:00 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT श्यामोली परिवहन 699 17:00 PM गुरुवार कश्मीरी गेट टेगरा एक्सप्रेस 2000 15:55 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस 700 15:30 PM गुरुवार कश्मीरी गेट नमस्ते बिहार 900 20:00 PM गुरुवार सुनहरी मस्जिद, लाल किला पार्किंग पनवार टूर एंड ट्रैवल 855 16:00 PM गुरुवार आनंद विहार, पीलर नंबर 213

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गुरुवार को है सबसे कम किराया-

इस सप्ताह गुरुवार को दिल्ली से पटना रूट पर बस ऑपरेटर कम किराए पर टिकट ऑफर कर रहे हैं. शुरुआती टिकट करीब 699 रुपए से ही मिल रही है.

वीकेंड पर है मारामारी-

वीकेंड पर दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और इससे बस टिकट की कीमत भी बढ़ जाती है. सोमवार से गुरुवार के मुकाबले शनिवार और रविवार को कई बसों के किराए 400 से 800 तक बढ़ जाते हैं. इसलिए अगर यात्रा की तारीख में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो इस हफ्ते को गुरुवार को सफर करना जेब पर हल्का पड़ सकता है.

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इन बातों पर दें ध्यान-

सिर्फ कम किराया देखकर ही टिकट नहीं लेना चाहिए. बस ऑपरेटर की रेटिंग, यात्रियों के रिव्यू, बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट, बस की सुविधाएं और यात्रा का समय भी जरूर चेक कर लेना चाहिए. इससे आपका सफर एकदम आरामदायक होगा.