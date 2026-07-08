हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi To Patna Bus Ticket: इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाना है सबसे सस्ता, 9 जुलाई को सिर्फ 699 में मिल रही बस टिकट

Delhi To Patna Bus Ticket: इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाना है सबसे सस्ता, 9 जुलाई को सिर्फ 699 में मिल रही बस टिकट

Delhi To Patna Cheapest Bus Ticket: यहां हम 6 से 12 जुलाई के बीच की सबसे सस्ती बस टिकट बता रहे हैं. ये टिकट दिल्ली से पटना तक जाने वाले बस की है और साथ ही यहां अलग- अलग बस की टिकट के रेट की तुलना भी की गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi To Patna Cheapest Bus Ticket: अगर आप इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाने का प्लान बना रहे हैं? फिर तो आपको टिकट बुकिंग से पहले एक बार अलग-अलग दिनों का और अलग- अलग बस का किराया जरूर चेक कर लेना चाहिए. ऑनलाइन बस बुकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, इस हफ्ते यानी 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच दिल्ली से पटना जाने वाली बसों के टिकट सबसे कम कीमत पर मिल रही है. कुछ बसों में शुरुआती किराया तो सिर्फ 699 रुपए से शुरू हो रहा है.

अगर आप शनिवार या रविवार को यात्रा करते हैं, तो यही टिकट कई बसों में काफी महंगे मिल सकते हैं. ऐसे में यात्रा की तारीख बदलकर और यहां से रेट्स देखकर आप अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं. 

यहां से दिल्ली से पटना की बस टिकट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें- 

बस का नाम किराया समय बोर्डिंग का दिन बोर्डिंग की जगह
कृष्णा ट्रैवल  699 15:30 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT 
लक्ष्मी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड  770 18:00 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT
श्यामोली परिवहन 699 17:00 PM गुरुवार कश्मीरी गेट
टेगरा एक्सप्रेस  2000 15:55 PM गुरुवार कश्मीरी गेट ISBT
इंडो कैनेडियन एक्सप्रेस 700 15:30 PM गुरुवार कश्मीरी गेट
नमस्ते बिहार  900 20:00 PM गुरुवार सुनहरी मस्जिद, लाल किला पार्किंग
पनवार टूर एंड ट्रैवल 855 16:00 PM गुरुवार आनंद विहार, पीलर नंबर 213

जनरल कोच में बिना टिकट कुछ दूर तक कर सकते हैं यात्रा? X पोस्ट में रेलवे ने क्या बताया, जान लें

गुरुवार को है सबसे कम किराया- 

इस सप्ताह गुरुवार को दिल्ली से पटना रूट पर बस ऑपरेटर कम किराए पर टिकट ऑफर कर रहे हैं. शुरुआती टिकट करीब 699 रुपए से ही मिल रही है. 

वीकेंड पर है मारामारी- 

वीकेंड पर दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और इससे बस टिकट की कीमत भी बढ़ जाती है. सोमवार से गुरुवार के मुकाबले शनिवार और रविवार को कई बसों के किराए 400 से 800 तक बढ़ जाते हैं. इसलिए अगर यात्रा की तारीख में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, तो इस हफ्ते को गुरुवार को सफर करना जेब पर हल्का पड़ सकता है.

बिना डीजल-बिजली के दौड़ेगी रेल, 17 जुलाई से चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कितनी है स्पीड?

इन बातों पर दें ध्यान-

सिर्फ कम किराया देखकर ही टिकट नहीं लेना चाहिए. बस ऑपरेटर की रेटिंग, यात्रियों के रिव्यू, बोर्डिंग और ड्रॉपिंग पॉइंट, बस की सुविधाएं और यात्रा का समय भी जरूर चेक कर लेना चाहिए. इससे आपका सफर एकदम आरामदायक होगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Travel Bus Fare BIHAR Delhi To Patna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Delhi To Patna Bus Ticket: इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाना है सबसे सस्ता, 9 जुलाई को सिर्फ 699 में मिल रही बस टिकट
Delhi To Patna Bus Ticket: इस हफ्ते दिल्ली से पटना जाना है सबसे सस्ता, 9 जुलाई को सिर्फ 699 में मिल रही बस टिकट
यूटिलिटी
जनरल कोच में बिना टिकट कुछ दूर तक कर सकते हैं यात्रा? X पोस्ट में रेलवे ने क्या बताया, जान लें
जनरल कोच में बिना टिकट कुछ दूर तक कर सकते हैं यात्रा? X पोस्ट में रेलवे ने क्या बताया, जान लें
यूटिलिटी
बिना डीजल-बिजली के दौड़ेगी रेल, 17 जुलाई से चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कितनी है स्पीड?
बिना डीजल-बिजली के दौड़ेगी रेल, 17 जुलाई से चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कितनी है स्पीड?
यूटिलिटी
EPFO: ठगों से अपने पीएफ खाते को कैसे बचाएं? UAN-पासवर्ड और OTP पर मान लें सरकार की ये सलाह
EPFO: ठगों से अपने पीएफ खाते को कैसे बचाएं? UAN-पासवर्ड और OTP पर मान लें सरकार की ये सलाह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: इंटेंस रोमांस से छाया 'तबाही', कियारा-तारा संग यश की केमिस्ट्री ने बढ़ाया सस्पेंस (08.07.26)
DR. Aarambhi: Avantika का दांव पड़ा उल्टा! नशीली खीर खाकर घर वालों के सामने किया नागिन डांस!
Tata Sierra EV QWD first look and interior, features | #tata #tatasierraev #autolive #sierraev
Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
चोर-चोर के नारे, फेंके गए अंडे और भिड़े BJP-TMC समर्थक, ममता की रैली में क्या-क्या हुआ, देखें- Video
बिहार
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, इस नेता ने दिया इस्तीफा, बांकीपुर से BJP को दिया समर्थन
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Advance Booking: अजय देवगन की 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, जानें- रिलीज से पहले कितना कर डाला कलेक्शन
फ़ुटबॉल
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद; मेसी पर लगा आरोप
इतिहास में दर्ज हुआ अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच, रिकॉर्ड बनने के साथ हुआ भयंकर विवाद
इंडिया
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
यूएस-ईरान में भड़का युद्ध तो बंद होगा होर्मुज! भारत के पास कितने दिन का तेल स्टॉक? जानें सब कुछ
इंडिया
Explained: भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में ट्रंप ने ईरान से शांति समझौता तोड़ा, आपके पास कितनी मोहलत?
भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-गैस के दाम! NATO में US-ईरान शांति समझौता टूटा, कितनी मोहलत?
विश्व
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार
इंडिया
Prabhas Mandal Encounter: 'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
'बेटे ने गलत किया, नहीं चाहिए उसका शव, जो चाहो वो करो', बंगाल रेप आरोपी के एनकाउंटर पर बोली मां
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget