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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?

72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?

Railway Rules For Ticket Cancellation: टिकट कैंसिलेशन के लिए अब टाइमिंग सेट कर दी गई हैं. 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे के रूल बनाए गए हैं. टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना आएगा रिफंड? जान लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 Mar 2026 01:43 PM (IST)
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Railway Rules For Ticket Cancellation: देश में अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं. 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे यह तीन टाइम स्लॉट तय करेंगे कि आपकी जेब से कितना पैसा कटेगा और कितना वापस मिलेगा. रेलवे ने नियम सख्त कर दिए हैं. जिससे आखिरी समय पर टिकट कैंसिल करना महंगा पड़ सकता है.

पहले जहां थोड़ा राहत थी वहीं अब अगर आप बिना सोचे-समझे टिकट कैंसिल करते हैं. तो नुकसान हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि इन तीनों टाइमिंग का पूरा हिसाब समझ लिया जाए. जिससे अगली बार टिकट कैंसिल करते वक्त आपका पैसा कम से कम कटे.

8 घंटे बचे के कोई रिफंड नहीं मिलेगा

रेलवे में टिकट कैंसिलेशन को लेकर अब नियम और मुश्किल कर दिए हैं. पहले नियम थोड़ा राहत देने वाले थे. अगर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते थे. तो कुछ न कुछ रिफंड मिल जाता था. लेकिन अब यही लिमिट बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई है. यानी अगर ट्रेन के डिपार्चर में 8 घंटे से कम समय बचा है. 

तो टिकट कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा. अब आखिरी वक्त तक इंतजार करना अब भारी पड़ सकता है. ऐसे में अगर लग रहा है कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. तो 8 घंटे से पहले ही टिकट कैंसिल कर दें. वरना किराए के पैसे डूब जाएंगे.


72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे... टिकट कब कैंसिल कराने पर कितना रिफंड, एक क्लिक में समझें कैसे कटी आपकी जेब?

यह भी पढ़ें: PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?

72 घंटे पहले कैंसिल करने पर फायदा

पहले 48 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिल जाता था और सिर्फ मामूली चार्ज कटता था. लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया है. यानी अगर आप ट्रेन के 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं. तभी आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. 72 घंटे के अंदर आते ही कटौती शुरू हो जाती है. इसका मतलब है कि अब आप टिकट कैंसिल करने में जितनी देर करेंगे धीरे-धीरे रिफंड उतना ही कम होता जाएगा.

24 घंटे के अंदर कटेंगे इतने रुपये

नए नियमों के मुताबिक अब 24 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करना अब सबसे महंगा साबित हो सकता है. पहले इस समय में भी कुछ राहत मिल जाती थी. लेकिन अब नियम सख्त हो गए हैं. 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर करीब 50 प्रतिशत तक किराया कट सकता है.

पहले क्या थे नियम?

पहले ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियम थोड़े आसान थे. खासकर आखिरी समय के लिए. उस समय नो रिफंड की सीमा सिर्फ 4 घंटे थी. यानी अगर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कर देते थे. तो कुछ पैसा वापस मिल जाता था. 48 घंटे से पहले कैंसिल करने पर सिर्फ मामूली चार्ज कटता था और ज्यादातर किराया रिफंड हो जाता था.

वहीं 48 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर कटौती कम रहती थी. और 24 से 4 घंटे के बीच भी पूरा पैसा नहीं कटता था. कुल मिलाकर पहले सिस्टम ऐसा था जहां आखिरी समय तक भी थोड़ा राहत मिल जाती थी और जेब पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ता था.

यह भी पढ़ें: एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Mar 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Ticket Cancellation Railway Rules Utility News
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