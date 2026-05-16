चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, नए नियम जान लें, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Chardham Yatra: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने वाहनों के संचालन को लेकर सख्त नियमों को पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी इस साल यात्रा की बेहद ही खास योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है.

ग्रीन कार्ड क्या है और क्यों है ज़रूरी?

आपमें से बेहद ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि, ग्रीन कार्ड एक प्रमाणित दस्तावेज़ है जो यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा पर जाने वाला वाहन पूरी तरह से फिट है. इतना ही नहीं, इसमें गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, टैक्स, बीमा (Insurance) और प्रदूषण (Pollution) प्रमाण पत्र का पूरा विवरण शामिल किया जाता है.

यहां जानें वाहनों के लिए बनाए गए नए नियम

बात करें वाहनों के लिए बनाए गए नियम के बारे में तो, टूरिस्ट बसों, टैक्सियों और कैब जैसे सभी कमर्शियल वाहनों को यात्रा पर निकलने से पहले परिवहन विभाग से ग्रीन कार्ड बनवाना बेहद ही अनिवार्य है. इसके अलावा, व्यावसायिक वाहनों के लिए 'ग्रीन कार्ड' और 'ट्रिप कार्ड' दोनों का होना जरूरी माना जाता है.

तो वहीं, अगर आप अपनी निजी कार या फिर बाइक से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं पड़ेगी. लेकिन यात्रा के दौरान इस बात का बेहद ही ध्यान रखें कि निजी वाहनों के लिए 'ट्रिप कार्ड' (Trip Card) बनवाना पूरी तरह से अनिवार्य माना जाएगा.

पुलिस प्रशासन ने तीर्थ मार्गों की चेकिंग की शुरू

परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीर्थ मार्गों की सख्त चेकिंग शुरू कर दी है. अगर किसी वाहन के पास वैध ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड नहीं पाया गया, तो उसे यात्रा मार्ग में प्रवेश करने की किसी भी तरह से अनुमति नहीं दी जाएगी.

दस्तावेजों की वैधता: यात्रा के दौरान गाड़ी की आरसी (RC), ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा जैसे सभी दस्तावेज पूरी तरह अपडेट और वैध होने चाहिए।

कैसे और कहां से बनावा सकते हैं ग्रीन कार्ड ?

आवेदक उत्तराखंड परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके साथ ही निकटतम संभागीय परिवहन कार्यालय (ARTO) में जाकर भी वाहन का निरीक्षण करवाकर ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड प्राप्त किया जा सकता है. इतना ही नहीं, यात्रा पंजीकरण और विस्तृत प्रक्रिया के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से जरिए भी आप बिना किसी परेशानी के ग्रीन कार्ड बना सकते हैं.