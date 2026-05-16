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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीKitchen Tips: किचन की कैंची में छिपे हैं कई टूल्स, ऐसे करें हैंडल के बीच वाले हिस्से का 'स्मार्ट' इस्तेमाल

Kitchen Tips: किचन की कैंची में छिपे हैं कई टूल्स, ऐसे करें हैंडल के बीच वाले हिस्से का 'स्मार्ट' इस्तेमाल

Uses of Scissors: हम रोज़ किचन की कैंची इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें बने छोटे दांतेदार छेद के असली काम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह छेद बेहद उपयोगी होता है. जानिए इसके इस्तेमाल.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 May 2026 08:36 PM (IST)
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  • एक ही टूल से कई काम होने से सुविधा और समय बचता है।

Different Use of Scissors: हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है, जिनको हम रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके असली यूज के बारे में हमें पता नहीं होता है. इन्हीं में से एक है हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली कैंची. आप अपने किचन की कैंची को ध्यान से देखिए. आपको केवल ब्लेड और हैंडल ही नहीं दिखेंगे, बल्कि बीच में एक छोटा सा दांतेदात छेद भी दिखाई देगा.

आपको देखने में तो यह काफी आम लग रहा होगा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा और काम का है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को ही पता होता है. ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह फीचर किचन के सबसे उपयोगी डिजाइनों में से एक माना जाता है.

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जानिए आखिर ये छोटा सा छेद है क्या?

कैंची के हेंडल के पास बना यह दांतेदार हिस्सा केवल एक डिजाइन नहीं है, बल्कि यह एक मल्टी-फंक्शन टूल है, यानी एक ही फीचर से कई काम किए जा सकते हैं. इसी वजह से किचन में तरह-तरह के औजार रखने की जरूरत कम हो जाती है.

इसका इस्तेमाल कैसे करें?

1. सबसे पहले मेवे यानी Nuts तोड़ने के लिए

  • यह इसका सबसे आम और उपयोगी काम है.
  • दांतेदार पकड़ मेवे के खोल को मजबूती से पकड़ती है.
  • जिसके चलते दबाव डालने पर खोल आसानी से टूट जाता है.
  • अखरोट,बादाम और पेकन जैसे नट्स के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है.
  • साथ ही इससे हाथों पर ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता है. 

2. जार और बोतल के ढक्कन खोलना

  • दांतेदार पकड़ फिसलने नहीं देती है.
  • साथ ही ग्रिप मजबूत हो जाती है.
  • ढक्कन खोलना आसान हो जाता है.

3.छोटी हड्डियां तोड़ना (non veg)

  • यह चिकन के छोटे जोड़ पकड़ने में मदद करता है.
  • सही दबाव से हड्डी आसानी से टूट जाती है.
  • अगर चाकू से तुलना करें तो ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल वाला काम है.

4. जड़ी-बूटियों (Herbs) के पत्ते अलग करना

  • रोजमेरी, थाइम जैसी जड़ी बूटियों की डंडी इसमें फंसाई जाती है.
  • जिसके बाद खींचने पर पत्ते आसानी से अलग हो जाते हैं.
  • इसकी वजह से टाइम और मेहनत दोनों बचता है.

5. छोटी चीजें पकड़ने में मदद

  • कोई भी फिलसने वाली चीज हो तो इससे पकड़ने में आसानी होती हैय
  • पैकेट खोलने या मोड़ने में मदद होती है.
  • इसकी वजह से हाथों पर कम दबाव पड़ता है.

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यह फीचर इतना खास क्यों है?

  • सबसे खास बात कि एक ही टूल से कई काम हो जाते हैं.
  • साथ ही किचन में अलग-अलग औज़ार रखने की जरूरत कम होती है.
  • इसकी वजह स रोजमर्रा के काम आसान हो जाते हैं.

Published at : 16 May 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Utility News Kitchen Tips Uses Of Scissors
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