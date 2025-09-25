अक्टूबर और नवंबर का समय त्योहारों का मौसम होता है. दशहरा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के चलते लाखों लोग अपने घर जाते हैं. इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है. खासकर दीपावली और छठ के समय तो स्टेशनों पर पैर रखने की जगह भी मुश्किल हो जाती है. इस बार भीड़ के दबाव को कम करने और यात्रियों को सुगम सफर देने के लिए उत्तर रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था से रेलवे लाखों यात्रियों को राहत देने की कोशिश में जुटा है.

इस बार ज्यादा सीटों की व्यवस्था

त्योहारों के मौसम में टिकट की मारामारी से बचाने के लिए उत्तर रेलवे ने इस बार बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं. नॉर्दर्न रेलवे करीब पांच हजार अतिरिक्त फेरे चलाने की योजना बना रहा है. इससे लगभग एक करोड़ अतिरिक्त सीटें यात्रियों को उपलब्ध होंगी. इनमें उत्तर रेलवे की ट्रेनों के अलावा दूसरे रेलवे जोन से आने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पूरे देश में 12 हजार से ज्यादा अतिरिक्त फेरे चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें उत्तर रेलवे का हिस्सा सबसे ज्यादा है. पिछले साल रेलवे ने 76 लाख अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई थीं, लेकिन इस बार यह संख्या 30 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है.

हजारों स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी एक्स्ट्रा फेरे

उत्तर रेलवे ने 19 सितंबर से 30 नवंबर तक फेस्टिव सीजन के लिए अब तक 33 स्पेशल ट्रेनों के 3662 फेरों का ऐलान किया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर जल्द ही 1400 से ज्यादा फेरे और जोड़े जा सकते हैं. इन अतिरिक्त फेरों से यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे टिकट की उपलब्धता बढ़ेगी और स्टेशनों पर भीड़ का दबाव कम होगा. खास बात यह है कि ये स्पेशल ट्रेनें उन रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जहां यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है. इनमें दिल्ली से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

नियमित ट्रेनों में भी लगेंगे एक्स्ट्रा कोच

रेलवे की तैयारी सिर्फ स्पेशल ट्रेनों तक सीमित नहीं है. रोजाना चलने वाली ट्रेनों में भी त्योहारों के दौरान अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे. इससे उन यात्रियों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें स्पेशल ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाया. रेलवे का लक्ष्य है कि भीड़ के बावजूद हर यात्री बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सके.

दिल्ली पर सबसे ज्यादा फोकस

देश की राजधानी दिल्ली बड़ा रेलवे हब भी है, वहां त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन से 15 से 25 अक्टूबर के बीच एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई जाएंगी. पिछले साल दिल्ली डिवीजन से दीपावली और छठ के दौरान 271 फेरे किए गए थे, लेकिन इस बार यह संख्या 350 से ज्यादा होने की उम्मीद है.

