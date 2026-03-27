यूपी जाने वाले यात्री सावधान, इस रूट की 14 ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

UP Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. लेकिन अगर आप अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के रूट पर सफर करने वाले हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है. जिसकी वजह से 2 अप्रैल से 13 मई तक रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा. इसलिए अगर आने वाले दिनों में कहीं सफर पर जाने वाले हैं. तो चेक कर लीजिए इन ट्रेनों की पूरी जानकारी.

रेलवे ने लगाया मेगा ब्लॉक

रेलवे ने इस 42 दिनों के 'मेगा ब्लॉक' के दौरान 14 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. इसके अलावा 31 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और 10 ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है. इससे ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. शुक्लागंज के गंगापुल की मरम्मत के कारण रेलवे डाउन लाइन (कानपुर से लखनऊ) पर रोज सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कुल आठ घंटे का ब्लॉक लेगा. इस लाइन पर नए स्लीपर (एच बीम टाइप स्लीपर) लगाए जाने है. इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 64701 - 64702: लखनऊ - झांसी मेमू पैसेंजर

ट्रेन नंबर 54153 - 54154: रायबरेली पैसेंजर

ट्रेन नंबर 64212: कानपुर - लखनऊ मेमू

ट्रेन नंबर 64255: उतरेठिया - कानपुर मेमू

ट्रेन नंबर 54101 - 54102: प्रयागराज पैसेंजर

ट्रेन नंबर 54325 - 54326: कानपुर - सीतापुर पैसेंजर

ट्रेन नंबर 55346 - 55345: कासगंज पैसेंजर

ट्रेन नंबर 64203: कानपुर - लखनऊ मेमू

ट्रेन नंबर 64214: कानपुर - लखनऊ मेमू

रेलवे के मुताबिक रोज होने वाला 8 घंटे का यह मेगा ब्लॉक खत्म होते ही ट्रेनों का संचालन फिर से सामान्य कर दिया जाएगा. मरम्मत का काम पूरा होने तक यात्रियों को वैकल्पिक रूट या साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

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42 दिन इन बदले हुए रूट्स से निकलेंगी यह ट्रेनें:

गाजियाबाद वाया मुरादाबाद से होकर लखनऊ जाने वाली ट्रेनें:

ट्रेन नंबर 12004: नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22426: वंदे भारत एक्सप्रेस

गाजियाबाद - मुरादाबाद और शाहजहांपुर वाया बुढ़वल के रास्ते जाने वाली ट्रेनें:

ट्रेन नंबर 02563: बरौनी - नई दिल्ली क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02569: दरभंगा - नई दिल्ली क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02564: नई दिल्ली - बरौनी क्लोन हमसफर

ट्रेन नंबर 02570: बरौनी - नई दिल्ली क्लोन हमसफर

कानपुर - प्रयागराज और अयोध्या के रास्ते जाने वाली ट्रेनें:

ट्रेन नंबर 11070: लोकमान्य तिलक - गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15066: पनवेल - गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15046: ओखा - गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22534: यशवंतपुर - गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12598: गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15030: पुणे - गोरखपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12173: उद्योग नगरी एक्सप्रेस

इन रूट्स के बदलने की वजह से यात्रा के समय में थोड़ा फर्क आ सकता है. इसलिए अपनी टाइमिंग को लेकर अपडेटेड रहें.

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