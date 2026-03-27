हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी जाने वाले यात्री सावधान, इस रूट की 14 ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

यूपी जाने वाले यात्री सावधान, इस रूट की 14 ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

UP Train Cancelled News: यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर बने पुल की मरम्मत के चलते 2 अप्रैल से 13 मई तक कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 27 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

UP Train Cancelled News: देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. लेकिन अगर आप अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के रूट पर सफर करने वाले हैं. तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर बने रेलवे पुल की मरम्मत का काम शुरू होने जा रहा है. जिसकी वजह से 2 अप्रैल से 13 मई तक रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा. इसलिए अगर आने वाले दिनों में कहीं सफर पर जाने वाले हैं. तो चेक कर लीजिए इन ट्रेनों की पूरी जानकारी.

रेलवे ने लगाया मेगा ब्लॉक

रेलवे ने इस 42 दिनों के 'मेगा ब्लॉक' के दौरान 14 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. इसके अलावा 31 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और 10 ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है. इससे ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. शुक्लागंज के गंगापुल की मरम्मत के कारण रेलवे डाउन लाइन (कानपुर से लखनऊ) पर रोज सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक कुल आठ घंटे का ब्लॉक लेगा. इस लाइन पर नए स्लीपर (एच बीम टाइप स्लीपर) लगाए जाने है.  इसलिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 64701 - 64702: लखनऊ - झांसी मेमू पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 54153 - 54154: रायबरेली पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 64212: कानपुर - लखनऊ मेमू
  • ट्रेन नंबर 64255: उतरेठिया - कानपुर मेमू
  • ट्रेन नंबर 54101 - 54102: प्रयागराज पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 54325 - 54326: कानपुर - सीतापुर पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 55346 - 55345: कासगंज पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 64203: कानपुर - लखनऊ मेमू
  • ट्रेन नंबर 64214: कानपुर - लखनऊ मेमू

रेलवे के मुताबिक रोज होने वाला 8 घंटे का यह मेगा ब्लॉक खत्म होते ही ट्रेनों का संचालन फिर से सामान्य कर दिया जाएगा. मरम्मत का काम पूरा होने तक यात्रियों को वैकल्पिक रूट या साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़ें: PNG कनेक्शन पर इन लोगों को नहीं देनी होगी सिक्योरिटी फीस, अप्लाई करने से पहले जान लीजिए नियम

42 दिन इन बदले हुए रूट्स से निकलेंगी यह ट्रेनें:

गाजियाबाद वाया मुरादाबाद से होकर लखनऊ जाने वाली ट्रेनें:

  • ट्रेन नंबर 12004: नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 22426: वंदे भारत एक्सप्रेस

गाजियाबाद - मुरादाबाद और शाहजहांपुर वाया बुढ़वल के रास्ते जाने वाली ट्रेनें:

  • ट्रेन नंबर 02563: बरौनी - नई दिल्ली क्लोन हमसफर
  • ट्रेन नंबर 02569: दरभंगा - नई दिल्ली क्लोन हमसफर
  • ट्रेन नंबर 02564: नई दिल्ली - बरौनी क्लोन हमसफर
  • ट्रेन नंबर 02570: बरौनी - नई दिल्ली क्लोन हमसफर

कानपुर - प्रयागराज और अयोध्या के रास्ते जाने वाली ट्रेनें:

  • ट्रेन नंबर 11070: लोकमान्य तिलक - गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15066: पनवेल - गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15046: ओखा - गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 22534: यशवंतपुर - गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12598: गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15030: पुणे - गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12173: उद्योग नगरी एक्सप्रेस

इन रूट्स के बदलने की वजह से यात्रा के समय में थोड़ा फर्क आ सकता है. इसलिए अपनी टाइमिंग को लेकर अपडेटेड रहें.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
यूपी जाने वाले यात्री सावधान, इस रूट की 14 ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट
यूपी जाने वाले यात्री सावधान, इस रूट की 14 ट्रेनें हुईं कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
जी हां! कट गई आपकी जेब? समझें टिकट कैंसिलेशन के रिफंड में कैसे रेलवे ने किया खेल
Railway Ticket Refund Rules: जी हां! कट गई आपकी जेब? समझें टिकट कैंसिलेशन के रिफंड में कैसे रेलवे ने किया खेल
यूटिलिटी
क्या है फसल बीमा योजना, किसानों को कैसे मिलता है इसका लाभ; जानिए पूरा प्रोसेस
क्या है फसल बीमा योजना, किसानों को कैसे मिलता है इसका लाभ; जानिए पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज वसूले, तो ऐसे करें तुरंत शिकायत
होटल-रेस्टोरेंट बिल में अलग से गैस चार्ज वसूले, तो ऐसे करें तुरंत शिकायत
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: ईरान ने यूरोप को दिखाया आईना, कहा- ग्रीनलैंड पर अमेरिका दिखाता है दबंगई, लेकिन वो होर्मुज...
Live: ईरान ने यूरोप को दिखाया आईना, कहा- ग्रीनलैंड पर अमेरिका दिखाता है दबंगई, लेकिन वो होर्मुज...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jewar Airport: दिल्ली से कैसे पहुंचें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये हैं सबसे आसान रास्ते, जानें पूरा रूट
दिल्ली से कैसे पहुंचें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये हैं सबसे आसान रास्ते, जानें पूरा रूट
विश्व
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
अमेरिका-इजरायल से जंग में ईरान को ड्रोन दे रहा रूस? सवाल पर क्रेमलिन ने दिया ये जवाब
आईपीएल 2026
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
कब से कब तक खेला जाएगा IPL 2026 का टूर्नामेंट, जानें फाइनल की तारीख!
साउथ सिनेमा
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश, ‘भूत बंगला’ की मुसीबत बढ़ाने आ रही ये ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
हेल्थ
HMPV Symptoms: नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
नाक बंद और गले में खराश? इसे मामूली सर्दी समझने की गलती न करें, जानिए क्या है HMPV
शिक्षा
UPTET 2026: UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
UPTET का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से शुरू नई प्रक्रिया ने बढ़ाई हलचल
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget