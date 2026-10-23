पत्नी ने लीवर दिया और बीमा कंपनी ने धोखा, शख्स को कोर्ट ने दिलाए 19 लाख

बीमा पॉलिसी लेने का मकसद मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा पाना होता है, लेकिन जब इलाज के दौरान कंपनी क्लेम देने से इनकार कर दे, तो मरीज के परिवार पर भारी बोझ पड़ सकता है. पंजाब के मोहाली में रहने वाले एक शख्स को भी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा.

बीमा कंपनी ने शराब से जुड़ी बीमारी का हवाला देते हुए उसके इलाज के दावों को स्वीकार नहीं किया. हालांकि, चंडीगढ़ की उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को कुल 19.2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

पत्नी ने लिवर का हिस्सा देकर बचाई जान

मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी. उसकी पत्नी ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने की सहमति दी. जरूरी मेडिकल जांच के बाद अक्टूबर 2024 में दोनों की सर्जरी और इलाज की प्रक्रिया हुई.

अस्पताल ने इलाज के लिए कुल 15.17 लाख रुपये का बिल बनाया. हालांकि, बीमा कंपनी ने शराब से संबंधित बीमारी और उसके परिणामों को पॉलिसी के स्थायी अपवाद के दायरे में बताते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा. ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज को जटिलताओं के कारण 2024 और 2025 में दो बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इन उपचारों के लिए किए गए दावे भी कंपनी ने खारिज कर दिए.

क्या है पूरा मामला?

मोहाली के इस व्यक्ति ने साल 2018 में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी. इसमें उसकी पत्नी और नाबालिग बेटा भी शामिल थे. परिवार नियमित रूप से पॉलिसी का नवीनीकरण कराता रहा. साल 2024-25 की पॉलिसी अवधि में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और 6 लाख रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट उपलब्ध था.

नवंबर 2023 में व्यक्ति को अल्कोहलिक लिवर डिजीज और गंभीर स्थिति वाली लिवर सिरोसिस की समस्या का पता चला. उसने कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया. इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

आयोग ने बीमा कंपनी को क्या आदेश दिया?

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 15 अक्टूबर को दिए गए आदेश में बीमा कंपनी को मरीज को 18.7 लाख रुपये ब्याज सहित देने का निर्देश दिया. इसके अलावा, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 50 हजार रुपये देने को भी कहा गया.

इस तरह कुल राहत राशि 19.2 लाख रुपये हुई, जिसमें ब्याज अलग से शामिल है. आयोग के फैसले से स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनी किसी क्लेम को खारिज करते समय केवल पॉलिसी की शर्त का हवाला नहीं दे सकती; उसे यह भी साबित करना होगा कि संबंधित मामले में वह शर्त लागू होती है.

बीमा कंपनी ने क्या दी दलील?

बीमा कंपनी का कहना था कि मरीज को शराब के सेवन से जुड़ी लिवर की बीमारी थी और ट्रांसप्लांट सहित बाद का इलाज भी उसी का परिणाम था. इसलिए पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इन खर्चों का भुगतान नहीं किया जा सकता.

दूसरी ओर आयोग ने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की, रिकॉर्ड में शराब के सेवन का पुराना इतिहास दर्ज था, लेकिन यह भी उल्लेख था कि मरीज की क्रॉनिक लिवर डिजीज का पहली बार पता चला था और उसने पहले इस बीमारी का इलाज नहीं कराया था. आयोग के अनुसार, कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि उसके दावे पॉलिसी के स्थायी अपवाद के अंतर्गत आते थे.

यह भी पढ़ें- महंगाई के दौर में सिर्फ 1000 रुपए पेंशन? EPFO की बैठक पर बड़ा अपडेट

यह भी देखेंं-