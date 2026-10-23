Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपत्नी ने लीवर दिया और बीमा कंपनी ने धोखा, शख्स को कोर्ट ने दिलाए 19 लाख

पत्नी ने लीवर दिया और बीमा कंपनी ने धोखा, शख्स को कोर्ट ने दिलाए 19 लाख

मोहाली के व्यक्ति का लिवर ट्रांसप्लांट क्लेम बीमा कंपनी ने शराब से जुड़ी बीमारी बताकर खारिज किया. चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 18.7 लाख रुपये ब्याज सहित, 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

बीमा पॉलिसी लेने का मकसद मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा पाना होता है, लेकिन जब इलाज के दौरान कंपनी क्लेम देने से इनकार कर दे, तो मरीज के परिवार पर भारी बोझ पड़ सकता है. पंजाब के मोहाली में रहने वाले एक शख्स को भी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा.

बीमा कंपनी ने शराब से जुड़ी बीमारी का हवाला देते हुए उसके इलाज के दावों को स्वीकार नहीं किया. हालांकि, चंडीगढ़ की उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को कुल 19.2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

पत्नी ने लिवर का हिस्सा देकर बचाई जान

मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने लिवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी. उसकी पत्नी ने अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने की सहमति दी. जरूरी मेडिकल जांच के बाद अक्टूबर 2024 में दोनों की सर्जरी और इलाज की प्रक्रिया हुई.

अस्पताल ने इलाज के लिए कुल 15.17 लाख रुपये का बिल बनाया. हालांकि, बीमा कंपनी ने शराब से संबंधित बीमारी और उसके परिणामों को पॉलिसी के स्थायी अपवाद के दायरे में बताते हुए क्लेम देने से इनकार कर दिया. इसके बाद परिवार को इलाज का खर्च खुद उठाना पड़ा. ट्रांसप्लांट के बाद भी मरीज को जटिलताओं के कारण 2024 और 2025 में दो बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इन उपचारों के लिए किए गए दावे भी कंपनी ने खारिज कर दिए.

क्या है पूरा मामला?

मोहाली के इस व्यक्ति ने साल 2018 में अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी. इसमें उसकी पत्नी और नाबालिग बेटा भी शामिल थे. परिवार नियमित रूप से पॉलिसी का नवीनीकरण कराता रहा. साल 2024-25 की पॉलिसी अवधि में 10 लाख रुपये का बीमा कवर और 6 लाख रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट उपलब्ध था.

नवंबर 2023 में व्यक्ति को अल्कोहलिक लिवर डिजीज और गंभीर स्थिति वाली लिवर सिरोसिस की समस्या का पता चला. उसने कैशलेस इलाज के लिए बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया. इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

आयोग ने बीमा कंपनी को क्या आदेश दिया?

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 15 अक्टूबर को दिए गए आदेश में बीमा कंपनी को मरीज को 18.7 लाख रुपये ब्याज सहित देने का निर्देश दिया. इसके अलावा, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए 50 हजार रुपये देने को भी कहा गया.

इस तरह कुल राहत राशि 19.2 लाख रुपये हुई, जिसमें ब्याज अलग से शामिल है. आयोग के फैसले से स्पष्ट होता है कि बीमा कंपनी किसी क्लेम को खारिज करते समय केवल पॉलिसी की शर्त का हवाला नहीं दे सकती; उसे यह भी साबित करना होगा कि संबंधित मामले में वह शर्त लागू होती है.

बीमा कंपनी ने क्या दी दलील?

बीमा कंपनी का कहना था कि मरीज को शराब के सेवन से जुड़ी लिवर की बीमारी थी और ट्रांसप्लांट सहित बाद का इलाज भी उसी का परिणाम था. इसलिए पॉलिसी की शर्तों के अनुसार इन खर्चों का भुगतान नहीं किया जा सकता.

दूसरी ओर आयोग ने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की, रिकॉर्ड में शराब के सेवन का पुराना इतिहास दर्ज था, लेकिन यह भी उल्लेख था कि मरीज की क्रॉनिक लिवर डिजीज का पहली बार पता चला था और उसने पहले इस बीमारी का इलाज नहीं कराया था. आयोग के अनुसार, कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि उसके दावे पॉलिसी के स्थायी अपवाद के अंतर्गत आते थे.

यह भी पढ़ें- महंगाई के दौर में सिर्फ 1000 रुपए पेंशन? EPFO की बैठक पर बड़ा अपडेट

यह भी देखेंं- 

 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Liver TransPlant Health Insurance Claim
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पहले जैसा नहीं रहेगा आपका DL, नोट कर लें ये 10 बदलाव, हर एक है जरूरी
पहले जैसा नहीं रहेगा आपका DL, नोट कर लें ये 10 बदलाव, हर एक है जरूरी
यूटिलिटी
दिवाली के लिए चाहिए सस्ता होम डेकोर? Blinkit या Zepto, जानें कहां कितने में मिल रहा है सामान
दिवाली के लिए चाहिए सस्ता होम डेकोर? Blinkit या Zepto, जानें कहां कितने में मिल रहा है सामान
यूटिलिटी
125 किमी लंबा ट्रैक, 12 स्टेशन और 28 सुरंगें, कैसी होगी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन?
125 किमी लंबा ट्रैक, 12 स्टेशन और 28 सुरंगें, कैसी होगी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन?
यूटिलिटी
EPFO: वेतन सीमा तो बढ़ी, सरकार का 1.16% हिस्सा अभी भी 15000 पर सीमित
EPFO: वेतन सीमा तो बढ़ी, सरकार का 1.16% हिस्सा अभी भी 15000 पर सीमित
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: मुंबई प्रेसर कॉन्फ्रेंस के साथ IIFA 2027 का ग्रैंड काउंटडाउन हुआ शुरू (23.10.26)
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
इंडिया
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget