Train News: ट्रेन में छूट गया कीमती सामान? घबराएं नहीं, इन तरीकों से वापस मिलेगा, जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सामान वापस लेने हेतु आधार, पहचान पत्र, टिकट जरूरी हैं।

Train News: हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार किसी यात्री का सामान चोरी, गुम या फिर उनसे खुद ही कोच में छूट जाता है. अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि वह घबरा जाएंगे. लेकिन जानते हैं कि आप अगर समय रहते रेलवे को इसकी सूचना दे देते हैं तो आपका सामान जल्द मिल सकता है. इसलिए आज ही जान लें, ये काम की बात, ताकि आपका सामान जल्द से जल्द मिल जाए और आपका नुकसान न हो.

1.ऐप पर ऑनलाइन शिकायत करें

इसके साथ ही आप RailMadad ऐप या वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने सामान की जानकारी देनी होगी. साथ ही PNR नंबर भी दर्ज करवाना होता है.

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2.TTE की तुरंत लें मदद

अगर ट्रेन स्टेशन से निकल गई है और आपको ट्रेन से उतरने के बाद पता चलता है कि आपका कोई सामान कोच में ही छूट गया है तो आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क करने की कोशिश करें. अगर उनको सामान मिल जाता है तो वह आपका सामान सुरक्षित रख सकते हैं और अगले स्टेशन पर किसी रेलवे अधिकारी को दे सकते हैं, जिनसे सामान आप तक पहुंच सकता है.

3.तुरंत करें ये काम

अगर आपको कोई भी कीमती सामान ट्रेन में छूट जाता है तो आप तुरंत इसकी जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके दें. कॉल के दौरान आप ट्रेन नंबर, कोच, सीट नंबर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी जरूर दें.

4.मिशन अमानत से मिलेगी मदद

क्या आप जानते हैं RPF ने यात्रियों का खोया हुआ सामान वापस दिलाने के लिए मिशन अमानत पहल शुरू की है. यहां पर आपको उन सभी लावारिस सामान की तस्वीरें दिखेंगी, जो रेलवे को मिली होती हैं. अगर आपका भी सामान मिलता है तो आप इसकी मदद से वापस ले सकते हैं.

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5.सामान वापस लेने के लिए चाहिए ये दस्तावेज

अगर आपका सामान मिल जाता है तो आप अपने साथ इन दस्तावेजों को लेकर जाएं. इनमें शामिल है...

आधार कार्ड

पहचान पत्र

ट्रेन टिकट

इससे सामान लौटाने की प्रक्रिया आसान होगी.