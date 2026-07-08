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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGold Loan: घर में रखे सोने पर कर्ज लेने के लिए टूट पड़े लोग, गोल्ड लोन में 70 फीसदी का उछाल, कारण क्या?

Gold Loan: घर में रखे सोने पर कर्ज लेने के लिए टूट पड़े लोग, गोल्ड लोन में 70 फीसदी का उछाल, कारण क्या?

Gold Loan: RBI के ताजा आंकड़ों के अनुसार NBFCs का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो मई 2026 में करीब 70% बढ़ गया है. जानिए लोग क्यों तेजी से गोल्ड लोन ले रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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Gold Loan: अगर आपको लग रहा है कि लोग सबसे ज्यादा पर्सनल लोन या होम लोन ले रहे हैं, तो अब जरा तस्वीर बदल चुकी है. RBI के ताजा आंकड़ें कहते हैं कि गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोन सेगमेंट बन गया है. खासकर NBFC की ओर से दिए जाने वाले गोल्ड लोन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. असल में आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट रिलीज किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 के अंत तक NBFCs का गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिया गया कुल कर्ज 3.29 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. ये पिछले साल मई के मुकाबले करीब 69.9% ज्यादा है. 

गोल्ड लोन क्यों ले रहे हैं लोग?
गोल्ड लोन की बढ़ती मांग के पीछे कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई हैं. इससे लोगों को अपने गहनों के बदले पहले के मुकाबले ज्यादा रकम का लोन मिल रहा है. इसके अलावा गोल्ड लोन का प्रोसेस भी काफी आसान होता है. सही बात तो ये भी है कि इसमें डॉक्यूमेंट कम लगता है और जल्दी मंजूरी मिल जाता है और कम समय में पैसा भी मिल जाता है. 

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क्या कहते हैं आंकड़े?
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 में कुल रिटेल लोन में सालाना आधार पर 19.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं गोल्ड लोन में करीब 70% की बढ़त दर्ज की गई, जो सभी रिटेल लोन कैटेगरी में सबसे ज्यादा रही. वैसे तो बैंक भी गोल्ड लोन देते हैं, लेकिन हाल के महीनों में NBFCs ने इस सेगमेंट में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है. 

इन बातों का रखें ध्यान-
अगर आप भी गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ जल्दी पैसा मिल रहा है सिर्फ ये देखकर एकदम न लें. हमेशा ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लोन का समय और पैसा वापस लौटाने की शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. समय पर लोन नहीं चुकाने पर गिरवी रखा गया सोना नीलाम भी हो सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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Gold Loan Gold Loan Utility News
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