हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फिर किया बदलाव, IRCTC से बुक करते हैं टिकट तो जान लें ये नियम

रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फिर किया बदलाव, IRCTC से बुक करते हैं टिकट तो जान लें ये नियम

भारतीय रेलवे ने टिकट दलाली रोकने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब टिकट बुकिंग के पहले दिन सिर्फ आधार से वेरिफाइड IRCTC अकाउंट से ही टिकट बुक हो सकेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 04:55 PM (IST)
भारतीय ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों ने एक न एक समस्या का सामना जरूर किया होगा, जिसमें मुख्य समस्या ट्रेनों या त्यौहार के समय टिकट का न मिलना है. लोगों को त्यौहार से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले तक अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ती है, लेकिन इतने दिन पहले भी टिकट बुक करवाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका टिकट कन्फर्म हो ही जाएगा, क्योंकि टिकट की दलाली करने वाले दलाल ऑनलाइन टिकट सॉफ्टवेयर के माध्यम से बड़ी मात्रा में टिकट खरीद लेते हैं, जिस वजह से जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल पाती. इसी दलाली को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग करने के नियमों और प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है.

टिकट बुकिंग के नए नियम

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं और टिकट दलाली को रोकने के लिए पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन लागू किया था, लेकिन अब इस नियम को और कड़ा करते हुए रेलवे ने नए नियमों को लागू किया है, जिसमें जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग खुलती है यानी ट्रेन यात्रा से लगभग 2 महीने पहले, जिस दिन टिकट मिलना शुरू होता है, उस दिन बिना आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगी. रेलवे की तरफ से पहले यह नियम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही था, लेकिन नियम को और कारगर बनाने के लिए अब इसे 2 घंटे कर दिया गया है, ताकि ज्यादा देर तक बिना आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुक न हो सके.

रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया

रेलवे बोर्ड ने इन नए नियमों के पालन के लिए 18 दिसंबर 2025 को जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर्स (PCCMs) को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि टिकट बुकिंग वाले पहले दिन में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के नए नियमों में बदलाव करते हुए रात 12 बजे तक सिर्फ आधार से वेरिफाइड IRCTC अकाउंट से ही टिकट बुक हो सकेगी.

बिना आधार वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग बंद

इस नियम के अनुसार, अब वही लोग जल्दी टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ होगा. इस नए नियम के तहत, जिस दिन टिकट बुकिंग शुरू होती है, उस दिन सिर्फ जिन लोगों का IRCTC से आधार वेरिफिकेशन हो चुका है, वे लोग रात 12 बजे तक टिकट बुकिंग कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि जिन भी लोगों का आधार प्रमाणित अकाउंट नहीं है, वे लोग उस पूरे दिन टिकट बुक नहीं करा सकते. रेलवे इन नियमों को धीरे धीरे और पूरी तैयारी के साथ लागू करेगा, जिससे आम लोगों जिन्हें सच में टिकट की जरूरत है उन्हें टिकट मिलने का एक अच्छा मौका मिलेगा और जो लोग बल्क में टिकट बुक कर लेते हैं या दलाली करते हैं, उन पर रोक लगेगी.

Published at : 23 Dec 2025 04:55 PM (IST)
