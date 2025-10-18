Dhanteras Shopping Tips: आज यानी 18 अक्टूबर को देशभर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है. धनतेरस पर बहुत से लोग सोना खरीदते हैं. तो वहीं कुछ लोगों के यहां इस दिन नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद परंपरा बन चुकी है. लोग इस दिन टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे गैजेट खरीदना शुभ मानते हैं. लेकिन जल्दबाजी में खरीदारी करते समय कई बार लोग कुछ अहम तकनीकी बातें नजरअंदाज कर देते हैं.

जिससे बाद में पछताना पड़ता है. चाहे आप टीवी ले रहे हों या नया फोन सिर्फ डिजाइन या ब्रांड देखकर फैसला न लें. थोड़ी समझदारी से की गई खरीद आपके बहुत से पैसे बचा सकती है. चलिए आपको बताते हैं टीवी और स्मार्टफोन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जिससे यह चीजें लंबे समय तक चलेगी.

टीवी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें

बहुत से लोग टीवी खरीदते समय ब्रांड और उसकी कीमत देखते हैं. लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो आपको टीवी खरीदते वक्त देखनी चाहिए. आपको अपने घर के हिसाब से टीवी लेना चाहिए. यानी आपकी टीवी कितनी दूरी पर लगाई जाएगी. अगर आपका सोफा टीवी से करीब 6 फीट दूर है तो 32 इंच का टीवी सही रहेगा, वहीं 8 फीट या उससे ज्यादा दूरी पर 43 इंच का टीवी बेहतर रहेगा.

स्मार्ट टीवी लेते समय Android या WebOS प्लेटफॉर्म वाला मॉडल चुनें जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट और ऐप सपोर्ट लंबे समय तक मिले. इसके साथ ही HDR10 या Dolby Vision जैसे फीचर देखें जो पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं. साउंड के लिए टीवी में Dolby Audio या DTS सपोर्ट होना जरूरी है. रिफ्रेश रेट 60Hz या उससे ज्यादा वाला टीवी लें. जिससे आपको तेज़ मूवमेंट वाले सीन भी स्मूद दिखेंगे.

स्मार्टफोन के लिए इन बातों पर ध्यान दें

आजकल रोजाना कई अलग-अलग कंपनियों के स्मार्टफोन आते रहते हैं. ऐसे में आपके लिए कौन सा बेहतर है यह पता करना एक पेचीदा काम बन जाता है. स्मार्टफोन लेते समय सबसे पहले देखें कि फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट कितने साल तक मिलेंगे. कम से कम तीन साल का अपडेट सपोर्ट जरूरी है.

फोन की बिल्ड क्वालिटी मजबूत होनी चाहिए और पानी या धूल से बचाव के लिए IP67 या IP68 रेटिंग हो. कैमरा सेंसर में OIS ?यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेश हो तो फोटो और वीडियो क्वालिटी बेहतर रहती है. 5000mAh या उससे ज्यादा बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी जरूर होना चाहिए है. 5G सपोर्ट, 120Hz डिस्प्ले और स्टोरेज कम से कम 128GB तक होना चाहिए.

