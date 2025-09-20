अब PF बैलेंस चेक करना होगा पहले से भी आसान,EPFO पासबुक लाइट हुआ लॉन्च, ऐसे करें इस्तेमाल

EPFO PF Passbook Lite: देश में जितने भी नौकरिपेशा लोग हैं. लगभग सबके PF खाते होते हैं. पीएफ खाते में हर महीने सैलरी से रकम कटकर जमा होती है. लेकिन पीएफ बैलेंस चेक करना आसान नहीं होता. लॉगिन में अक्सर झंझट होता है कभी पोर्टल का सर्वर बिजी दिक्कत तो कभी मैसेज तक नहीं आता. यही परेशानी खत्म करने के लिए EPFO ने अब नया फीचर लॉन्च किया है. इसका नाम है Passbook Lite.

जो PF बैलेंस की डिटेल सीधे मेंबर पोर्टल से दिखा देगा. इसमें लॉगिन या अलग पासबुक वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस कुछ आसान स्टेप्स में बैलेंस और ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल सामने होगी. श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि यह फीचर करोड़ों कर्मचारियों को राहत देगा और PF चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान बना देगा.

क्या है पासबुक लाइट?

पासबुक लाइट फीचर कर्मचारियों को PF बैलेंस देखने का सबसे आसान तरीका है. अब सदस्य सीधे EPFO पोर्टल पर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन, निकाला गया पैसा और कुल बाकी बैलेंस सब देख सकते हैं. पहले PF पासबुक चेक करने के लिए अलग पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था. जो कई बार तकनीकी परेशानियों की वजह से मुश्किल होता था.

यह भी पढ़ें: एक से ज्यादा पत्नी और बच्चों में कैसे होता है पिता की संपत्ति का बंटवारा, जानें क्या है उत्तराधिकार कानून का नियम

तो अब पासबुक लाइट इस समस्या का हल है. अब फिलहाल जो पासबुक पोर्टल है उसपर भी लोड कम होगा. पासबुक लाइट के आने से कर्मचारी बिना वक्त गंवाए किए सीधे अपनी जानकारी देख सकेंगे.

यह भी पढ़ें: लाडो लक्ष्मी योजना का उठाना है लाभ तो तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स, शुरू होने वाले हैं आवेदन

कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल?

पासबुक लाइट के लिए आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा. फिर आपको Passbook Lite सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद UAN नंबर डालने के बाद मोबाइल पर OTP आएगा. OTP सबमिट करते ही PF पासबुक स्क्रीन पर खुल जाएगी. इसमें बैलेंस और लेन-देन का पूरा हिसाब दिखेगा. यह प्रोसेस काफी आसान है. PF पासबुक चेक करने लिए पहले काफी लंबी प्रक्रिया होती थी.

लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी. तो आपको बता दें EPFO ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी Annexure K को भी मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है. अब नौकरी बदलने पर कर्मचारी इसे PDF फॉर्मेट में खुद डाउनलोड कर सकते हैं. इससे ट्रांसफर पारदर्शी होगा और यह भरोसा बढ़ेगा कि PF बैलेंस और सर्विस पीरियड सही तरीके से नए खाते में ट्रांसफर हो चुका है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी ने लॉन्च किया सुमन सखी चैटबॉट, प्रेग्‍नेंसी से लेकर पीरि‍यड तक हर सवाल का जवाब देगा यह AI