एलपीजी कनेक्शन पर कैसे मिलता है दूसरा सिलेंडर, क्या होता है इसका प्रोसेस?

भारत में एलपीजी (LPG) सिलेंडर हर घर की रसोई में होता है. एलपीजी सिलेंडर घरेलू गैस उपयोग का सबसे जरूरी और आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला साधन है, लेकिन हम सभी ने एक परेशानी को देखा है कि हमारी रसोइयों में रोज उपयोग होने वाला सिलेंडर जरूरत के बीच ही खत्म हो जाता है. आज हम इसी परेशानी का हल बताने जा रहे हैं, जो की है डबल बॉटल कनेक्शन (Double Bottle Connection), जिसे डीबीसी (DBC) भी कहा जाता है. यह एलपीजी कस्टमर्स के लिए एक सुविधा है, जिसके तहत वे अपने नाम पर एक ही पते पर दो गैस सिलेंडर रख सकते हैं.

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) क्या है?

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) कस्टमर्स के लिए एक सुविधा है, जिससे आप अपने नाम और एक ही पते पर दो एलपीजी सिलेंडर बुक करवा सकते हैं, ताकि आप अचानक गैस खत्म होने की समस्या से निपट सकें. जैसे ही आपका एक एलपीजी (LPG) सिलेंडर खत्म हो, तुरंत आप दूसरा अपने उपयोग में ला सकते हैं और खत्म हुए एलपीजी (LPG) सिलेंडर को रिफिल करवाने के लिए दे सकते हैं. यह सुविधा हर गैस एजेंसी जैसे HP गैस, Bharat गैस और Indian गैस सभी में मौजूद है. कस्टमर किसी भी गैस एजेंसी, जिसमें उसका पंजीकरण हो, उससे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) को बुक करने की प्रक्रिया

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) को बुक करने के लिए आपको गैस एजेंसियों के ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस सुविधा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. यहां आपको ऑफिसियल लिंक दिया जा रहा है, ताकि आप घर बैठे पंजीकरण करवा सकें.

लिंक: https://services.india.gov.in/service/detail/indane-online-facility-for-double-bottle-lpg-connection-booking-1

डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) का लाभ उठाने के लिए आपको कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, जिनमें आधार कार्ड, गैस बुक या कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल हैं.

DBC प्राप्त करने के लिए आपको दूसरे सिलेंडर के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा. यह राशि गैस कंपनी (इंडेन, एचपी, भारत गैस) और बाजार के नियमों के आधार पर अलग हो सकती है.

कस्टमर खुद अपनी गैस एजेंसी जाकर डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) के लिए अनुरोध कर सकता है, जहां आपसे एक फॉर्म और आपके जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर.

दूसरा सिलेंडर लेने पर कुछ एकमुश्त पैसे देना पड़ता है, जिसमें सिलेंडर का सुरक्षा जमा, पहले रीफिल की कीमत और कभी-कभी रेगुलेटर या पाइप का चार्ज शामिल होता है. कुल मिलाकर यह खर्च आमतौर पर 1500 से 2500 रुपये के बीच रहता है, हालांकि शहर और कंपनी के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है. यह राशि सिर्फ एक बार देनी होती है. इसके बाद उपभोक्ता को दोनों सिलेंडरों पर सामान्य रिफिल की कीमत ही चुकानी पड़ती है, जैसा पहले सिलेंडर पर देते हैं.

