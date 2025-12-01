किस भारतीय से प्रभावित होकर एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा ‘शेखर’, जानें

दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल एलन मस्क ने खुलासा किया है कि उनके एक बेटे का नाम ‘शेखर’ है और इसके पीछे उनकी भारतीय मूल की पार्टनर शिवोन जिलिस का महत्वपूर्ण योगदान है. मस्क के मुताबिक, बेटे का यह नाम भारतीय-अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को सम्मान देने के लिए रखा गया है. मस्क की पार्टनर शिवोन जिलिस न्यूरालिंक में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं.

एक इंटरव्यू के दौरान मस्क ने कहा, “शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरी पार्टनर शिवोन आधी भारतीय हैं. हमारे बेटे का मिडिल नेम ‘शेखर’ हमने चंद्रशेखर के नाम पर रखा है.” उन्होंने आगे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका को अपार लाभ पहुंचाया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या शिवोन जिलिस भारत में कभी रहीं तो मस्क ने बताया कि वे इस बारे में श्योर नहीं हैं. “वह कनाडा में पली-बढ़ीं, लेकिन उनकी भारतीय जड़ें पैतृक रूप से जुड़ी हैं.”

कौन हैं शिवोन जिलिस?

शिवोन जिलिस टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की जानी-मानी प्रोफेशनल हैं. उन्होंने 2017 में न्यूरालिंक जॉइन किया और वर्तमान में ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर हैं. मस्क और जिलिस कई सालों से साथ हैं और 2021 में उन्होंने जुड़वां बच्चों स्ट्राइडर और एज्योर का स्वागत किया था. 2024 में उनकी बेटी आर्केडिया का जन्म हुआ, इसके बाद जिलिस ने अपने चौथे बच्चे सेल्डन लिकर्गस के जन्म की जानकारी साझा की. मस्क की दूसरी पार्टनर से भी कई बच्चे हैं और वे अपने अनोखे बच्चों के नामों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं.

मस्क ने की भारतीयों की तारीफ

इंटरव्यू के दौरान मस्क ने एक बार फिर भारतीयों की प्रतिभा की जोरदार सराहना की. उन्होंने कहा, “अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बेहद फायदा हुआ है. उनकी प्रतिभा और योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता.” यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के लिए माहौल पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो रहा है, खासकर मौजूदा ट्रंप प्रशासन की कड़ी इमिग्रेशन नीतियों के कारण. दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के दौरान मस्क ट्रंप के करीबी समर्थकों में शामिल थे, हालांकि बाद में उनके रिश्तों में दूरी आ गई.

