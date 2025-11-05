हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़

वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़

अगर आप भी शादी या किसी और फंक्शन के लिए नए नोटों की गड्डी चाहते हैं और ब्लैक में बिकने वाले नोट नहीं खरीदना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच से नोटों की गड्डी ले सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Nov 2025 10:05 AM (IST)
भारत में शादियों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है. शादी की सभी तैयारी के साथ नए नोटों की गड्डियों की डिमांड भी अचानक बढ़ जाती है. चाहे 10, 20 या 100 का नोट हो शादी का शगुन देने से लेकर नोटों की मालाएं बनाने तक हर जगह इन कड़क नोटों की जरूरत पड़ती है. इस वजह से कई जगह लोग इन नोटों को ब्लैक में यानी ज्यादा कीमत देकर खरीदते नजर आते हैं. वहीं इस बार भी कई लोग शादियों के लिए ब्लैक में नोटों की गड्डियां खरीद रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि आप बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा दिए बिल्कुल कानूनी तरीके से नए नोटों की गड्डियां पा सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप 10, 20 या 100 के नए नोटों की गड्डी फ्री में कैसे जुगाड़ सकते हैं.

बैंक से ले नए नोटों के बंडल

अगर आप भी शादी या किसी और फंक्शन के लिए नए नोटों की गड्डी चाहते हैं और ब्लैक में बिकने वाले नोट नहीं खरीदना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच से नोटों की गड्डी ले सकते हैं. दरअसल शादी के समय नए नोटों की गड्डी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर कैशियर से 10 या 20 के नए नोटों के बंडल मांग सकते हैं. हालांकि अगर आपको 10, 20 और 100 के नोटों की राशि बड़ी चाहिए तो बैंक आपसे पहचान पत्र मांग सकता है. इसलिए अपना आईडी कार्ड साथ लेकर जाए ध्यान रखें कि बैंक खुलने की शुरुआती समय में जाए, क्योंकि नए नोटों का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है.

आरबीआई इश्यू ऑफिस से भी मिल सकते हैं नए नोट

अगर आपको ज्यादा मात्रा में नए नोटों की जरूरत है, तो आप अपने शहर के आरबीआई के इश्यू ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं. आरबीआई समय-समय पर बैंकों को नए नोट सप्लाई करता है. ऐसे में आप आरबीआई के सार्वजनिक इश्यू काउंटर पर जाकर पूछ सकते हैं कि किन बैंकों को हाल ही में नए नोटों का स्टॉक मिला है.

करेंसी एक्सचेंज से भी मिल सकते हैं नए नोट

कई अधिकृत करेंसी एक्सचेंज शॉप पर छोटे मूल्य के नोटों के बंडल मिल जाते हैं, यहां से नोटों के बंडल लेकिन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि दुकान अधिकृत हो और नोट असली हो. इसके अलावा सड़क किनारे या ना अधिकृत विक्रेताओं से नोट खरीदने से बचे, क्योंकि ऐसे नोट नकली या फटे हुए हो सकते हैं.

पुराने नोटों को बदलवाएं

अगर आपके पास 10, 20 या 100 के छोटे नोट है, लेकिन वह पुराने या गंदे हैं तो इन्हें आप अपने बैंक से नए बंडलों में बदलवा सकते हैं. ज्यादातर बैंकों के पास करेंसी चेस्ट या ऐसी शाखाएं होती है, जहां साफ-सुथरे नोट थोक में उपलब्ध रहते हैं. ऐसे में आप बैंक से पुराने नोट भी बदलवा सकते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 05 Nov 2025 10:05 AM (IST)
