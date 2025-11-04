हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली के प्रदूषण से बचना है तो बदल लें लाइफस्टाइल, ऐसे रखें खुद का ख्याल

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 03:31 PM (IST)
दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा में धुंध और धुएं की मोटी परत छा जाती है. आसमान में सफेद चादर सी नजर आने वाली यह धुंध अब खूबसूरत नहीं लगती, बल्कि जहरीली गैसों और धूल का मिक्सचर होती है. इस जहरीली हवा में सांस लेना न सिर्फ गले और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आंखों में जलन, सिरदर्द, खांसी और थकान जैसी कई दिक्कतें भी पैदा करता है. अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ की खास केयर करनी होगी, सिर्फ घर के अंदर रहना ही समाधान नहीं है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करके आप इस खतरनाक प्रदूषण के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

प्रदूषण से बचने का सबसे पहला और आसान तरीका मास्क पहनना है, लेकिन सिर्फ कपड़े वाला मास्क या साधारण मास्क आपको पूरी तरह नहीं बचा सकता है. N95 या सर्जिकल मास्क ही इस जहरीली हवा में सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि ये हवा में मौजूद छोटे-छोटे हानिकारक कणों को रोकते हैं. जब भी बाहर निकलें, N95 मास्क पहनना न भूलें.
बाहर की हवा जितनी गंदी है, उतनी ही जल्दी वो आपके घर या गाड़ी के अंदर भी आ सकती है. इसलिए कोशिश करें कि खिड़कियां बंद रखें, खासकर सुबह और शाम के समय जब प्रदूषण का लेवल ज्यादा होता है. अगर आपको ताजी हवा चाहिए तो दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोलें जब AQI थोड़ा बेहतर होता है.
कई लोग घर की बदबू या बंद माहौल से बचने के लिए एयर फ्रेशनर लगाते हैं, लेकिन यह बड़ी गलती है. एयर फ्रेशनर में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) होते हैं जो हवा को और ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं. इसके जगह HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर का यूज करें. यह हवा से धूल, धुआं और जहरीले कणों को साफ करता है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है.
प्रदूषण से शरीर पर जो असर पड़ता है, उसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका इम्यूनिटी मजबूत करना है.अपने खानपान में ऐसी चीजें शामिल करें जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हों, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, ग्रीन टी, आंवला, बेरीज, पालक और गाजर. ये चीजें शरीर को अंदर से मजबूत बनाती हैं और फेफड़ों को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं.
जब हवा में जहरीले कण ज्यादा होते हैं तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है. दिनभर में ज्यादा से ज्यादा पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ग्रीन टी या तुलसी-अदरक वाली हर्बल टी पिएं. इससे शरीर से गंदे तत्व निकल जाते हैं और फेफड़े साफ रहते हैं.
अगर जरूरी काम न हो तो सुबह और देर शाम के समय बाहर जाने से बचें, क्योंकि इन समयों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है. कोशिश करें कि दोपहर के समय बाहर निकले, जब हवा थोड़ी साफ रहती है. अगर बच्चों या बुजुर्गों को कहीं ले जाना हो तो उनके लिए भी यही नियम अपनाएं.
प्रदूषित मौसम में कोहरा और धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे में ड्राइव करते समय फॉग लाइट्स ऑन रखें, गाड़ी धीरे चलाएं और किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. अगर ट्रैफिक में फंसे हों तो गाड़ी का एसी रिसर्कुलेशन मोड पर रखें ताकि बाहर की गंदी हवा अंदर न आए.
Published at : 04 Nov 2025 03:31 PM (IST)
