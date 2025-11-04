दिल्ली के प्रदूषण से बचना है तो बदल लें लाइफस्टाइल, ऐसे रखें खुद का ख्याल

कई लोग घर की बदबू या बंद माहौल से बचने के लिए एयर फ्रेशनर लगाते हैं, लेकिन यह बड़ी गलती है. एयर फ्रेशनर में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOCs) होते हैं जो हवा को और ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं. इसके जगह HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर का यूज करें. यह हवा से धूल, धुआं और जहरीले कणों को साफ करता है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है.