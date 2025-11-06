हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025: अपनी वोटर स्लिप कैसे करें डाउनलोड? जान लें चुटकियों में काम बनाने वाला तरीका

वोटिंग के लिए वोटर इनफॉरमेशन स्लिप जरूरी होती है. अगर आपके पास यह स्लिप नहीं है तो आपको वोट डालने में समस्याएं हो सकती है. अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास वोटर इनफार्मेशन स्लिप होना जरूरी है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Nov 2025 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान चल रहा है. माना जा रहा है कि इस चरण में दो डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेताओं का भविष्य जनता के हाथों में है. बिहार में पहले चरण की वोटिंग में 3.75 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे. बता दें कि मतदान के लिए वोटर इनफॉर्मेशन स्लिप जरूरी होती है. ऐसे में अगर आपके पास यह स्लिप नहीं है तो आपको वोट डालने में समस्याएं हो सकती हैं.

दरअसल अगर आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास वोटर इनफार्मेशन स्लिप होना जरूरी है. यह स्लिप चुनाव आयोग जारी करता है. जिसमें मतदाता का नाम, उम्र, जेंडर, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की पूरी जानकारी दी जाती है. इस स्लिप के बिना वोट डालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि मतदान के लिए वोटर इनफार्मेशन स्लिप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें अपनी वोटर स्लिप डाउनलोड

मोबाइल ऐप से डाउनलोड करने का तरीका

  • स्टेप-1. अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा.
  • स्टेप-2. इसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड से रजिस्टर या लॉगिन करना होगा.
  • स्टेप-3. अब Search Your Name in Electoral Roll पर क्लिक करें.
  • स्टेप-4. इसके बाद आप EPIC नंबर, क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं.
  • स्टेप-5. अब जानकारी भरने के बाद सर्च पर क्लिक करें.
  • स्टेप-6. सर्च पर क्लिक करते ही आपको आपकी डिटेल स्क्रीन पर दिख जाएगी, साथ ही Download आइकन भी मिलेगा.
  • स्टेप-7. Download आइकन पर क्लिक करते ही आपकी वोटर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी.

वेबसाइट से वोटर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका

  • स्टेप-1. वेबसाइट से वोटर स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाए.
  • स्टेप-2. इसके बाद Search in Electoral Roll पर क्लिक करें
  • स्टेप-3. अब आप EPIC नंबर, नाम से सर्च या मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं.
  • स्टेप-4. इसके बाद राज्य, भाषा और कैप्चा भरें और आगे बढ़ें.
  • स्टेप-5. अब आपकी सारी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • स्टेप-6. लास्ट में आप Print Voter Information पर क्लिक करके वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

E-EPIC डाउनलोड करने का तरीका

  • स्टेप-1. अगर आप EPIC यानी डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा.
  • स्टेप-2. इसके बाद दाईं और दिखाई दे रहे EPIC डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • स्टेप-3. अब अपने वोटर आईडी से लिंक मोबाइल नंबर डालें और कैप्चा भरें.
  • स्टेप-4. इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे भरकर लॉगिन करें.
  • स्टेप-5. अब वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें और सर्च पर क्लिक करें.
  • स्टेप-6. डिटेल वेरीफाई करने के बाद Download Voter Slip पर क्लिक करें.
  • स्टेप-7. डाउनलोड की गई स्लिप को आप प्रिंट करा कर वोटिंग के दिन साथ ले जा सकते हैं. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 11:41 AM (IST)
