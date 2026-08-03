कम बजट में सजाएं घर, दिल्ली के इन मार्केट्स में सस्ते मिलते हैं होम डेकोर और किचन आइटम

Delhi Shopping: अगर आप कम बजट में अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं या किचन के लिए अच्छे सामान की तलाश में हैं तो दिल्ली के कुछ बाजार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यहां आपको होम डेकोर, क्रॉकरी, किचन ऑर्गेनाइजर, कुकवेयर, पर्दे, लाइट्स और डेकोरेशन आइटम थोक और रिटेल दोनों भाव पर मिल जाते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के कुछ अच्छे और सस्ते बाजारों के बारे में.

1.सदर बाजार

ये तो नंबर 1 पर है. ये दिल्ली का थोक बाजार है. होम डेकोर और किचन आइटम खरीदने के लिए सदर बाजार दिल्ली के सबसे फेमस बाजारों में गिना जाता है. यहां प्लास्टिक के सामान, स्टोरेज बॉक्स, किचन कंटेनर, क्रॉकरी, सफाई का सामान और डेकोरेशन आइटम बेहद कम कीमत पर मिल जाते हैं. अगर आप एक साथ ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो अच्छी छूट भी मिल सकती है.

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2.चांदनी चौक

चांदनी चौक सिर्फ कपड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि किचन और होम डेकोर की शॉपिंग के लिए भी मशहूर है. यहां आपको स्टील के बर्तन, कॉपर और ब्रास के आइटम, डिनर सेट, पूजा का सामान और घर सजाने की कई चीजें सस्ते दाम पर मिल जाएंगी.

3.अमर कॉलोनी मार्केट

अगर आपको मॉडर्न होम डेकोर पसंद है, तो अमर कॉलोनी मार्केट अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां वॉल हैंगिंग, फोटो फ्रेम, आर्टिफिशियल प्लांट, कुशन कवर, लैंप और कई ट्रेंडी डेकोरेशन आइटम बजट में मिल जाते हैं.

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4.कीर्ति नगर मार्केट

अगर आप सिर्फ छोटे डेकोर आइटम ही नहीं, बल्कि फर्नीचर भी खरीदना चाहते हैं तो कीर्ति नगर जरूर जाएं. यह एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट्स में से एक है. यहां सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, अलमारी के साथ-साथ कई होम एक्सेसरीज भी मिलती हैं.

5.लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

लाजपत नगर में किचन के छोटे-बड़े सामान, होम ऑर्गेनाइजर, स्टाइलिश क्रॉकरी, पर्दे, बेडशीट और डेकोर आइटम की अच्छी वैरायटी मिलती है. यहां समय-समय पर अच्छी- अच्छी सेल भी लगती रहती है.

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