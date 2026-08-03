क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत के बाद कौन चुकाएगा बकाया बिल, क्या परिवार को देना पड़ेगा पैसा?

Credit Card Holder Death: आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना आम बात हो गई है. ऐसे में ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि अगर किसी कार्डधारक की अचानक मौत हो जाए, तो उसके क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल का क्या होता है. खासकर परिवार के सदस्यों को इस बात की चिंता रहता है कि कहीं उन्हें उस कर्ज का पेमेंट तो नहीं कर पड़ेगा. हालांकि, इस मामले में कानून और बैंकिंग के कुछ नियम तय होते हैं, जो यह बताता है कि बकाया रकम की जिम्मेदारी किसकी होगी. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

मौत के बाद क्रेडिट कार्ड का बकाया कौन चुकाता है?

कार्डधारक की मौत के बाद बकाया रकम को उसकी संपत्ति से वसूल की जाती है.

इसमें बैंक खाते, FD, निवेश, गाड़ी, घर और मृतक की अन्य संपत्तियां भी इसमें शामिल की जा सकती है.

अगर मृतक के बीमा राशि का कोई नॉमिनी नहीं है, तो उसे भी संपत्ति का एक हिस्सा माना जाता है.

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लीगल वारिसों की कितनी जिम्मेदारी होती है?

कानून के मुताबिक, लीगल वारिसों को अपनी जेब से कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी रकम तक ही सीमित रहती है, जितनी कीमत की संपत्ति उन्हें विरासत के तौर पर मिली हो.

उदाहरण के तौर पर, अगर कर्ज 2 लाख रुपये हो और विरासत में उसे 1 लाख रुपये की संपत्ति मिली है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ 1 लाख तक ही होगी.

मौत के बाद परिवार को क्या करना चाहिए?

बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को तुरंत सूचना दें.

कार्ड को ब्लॉक कराएं, ताकि किसी भी तरह का नया ट्रांजैक्शन न हो.

डेथ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें.

बैंक से पूरा बकाया स्टेटमेंट को हासिल कर सभी लेनदेन की जानकारी लें.

जॉइंट क्रेडिट कार्ड के मामले में क्या नियम हैं?

अगर क्रेडिट कार्ड सिर्फ मृतक के नाम पर था, तो बैंक उसकी संपत्ति से वसूली करेगा.

अगर मृतक कार्ड जॉइंट क्रेडिट कार्ड है, तो जीवित जॉइंट होल्डर को इसका पूरा बकाया चुकाना पड़ेगा.

सिर्फ Authorised User होने पर व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता.

रिकवरी एजेंट क्या नहीं कर सकते?

RBI के नियमों के मुताबिक, लीगल वारिसों को धमका नहीं जा सकता है.

गलत जानकारी देकर पेमेंट वसूली नहीं की जा सकती है.

विरासत में मिली संपत्ति से ज्यादा रकम नहीं मांग सकते.

अगर कर्ज ज्यादा और संपत्ति कम हो तो बैंक से सेटलमेंट की बात की जा सकती है.

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