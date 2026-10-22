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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल

छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली से पटना जाने वालों के लिए एक खास खबर है. रेलवे ने दिल्ली से पटना के लिए दूसरी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है. जानिए ट्रेन कब चलाई जाएगी और टिकट बुक कैसे करें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 22 Oct 2026 05:00 PM (IST)
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दीवाली और छठ का त्योहार पास आ गया है और हर दिन लोग अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं. इस दौरान ट्रेन से लेकर बस और फ्लाइटों तक के टिकट मिलना मुश्किल हो जाते हैं. लेकिन भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखता है, इसलिए रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है. कई स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू भी हो गई है.

इसी कड़ी में रेलवे ने एक नहीं बल्कि दो वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से पटना के बीच चलाने का फैसला किया है. पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि 21 अक्टूबर से चलाई जा रही है. इस ट्रेन को 21 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा. वहीं दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो कि दिल्ली से पटना के बीच चलाई जाने वाली है. जानिए इस ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी.

ट्रेन का टाइमटेबल देखें

ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली से सुबह के समय 8 बजकर 35 मिनट पर चलाई जाएगी. ये ट्रेन कई मुख्य स्टेशनों पर भी रुकेगी. इन स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्री भी टिकट बुक कर सकते हैं और इस ट्रेन का लाभ ले सकते हैं. 

  • अलीगढ़ जंक्शन
  • कानपुर सेंट्रल
  • प्रयागराज जंक्शन
  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के साथ कई स्टेशन शामिल हैं. 

पटना से दिल्ली का समय जानें के समय की बात करें तो  ट्रेन नंबर 02253 पटना जंक्शन से सुबह से समय 10 बजे चलेगी. ये ट्रेन भी कई जरूरी स्टेशनों पर रुकेगी जैसे...

  • आरा जंक्शन
  • बक्सर
  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन
  • प्रयागराज जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा.

टिकट कैसे करें बुक?

  • सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट पर जाए और अपना अकाउंट लॉगिन करें.
  • इसके बाद नई दिल्ली से पटना का ऑप्शन चुनें.
  • अब आपको सफर की तारीख डालनी होगी और उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट देखें.
  • इसके बाद वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का नंबर डालें और किराया भी चेक कर लें.
  • फिर अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से क्लास चुन लें.
  • अब केवल आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और टिकट का कन्फॉर्मेशन चेक कर लें.

कब से चलाई जाएगी ट्रेन?

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली से पटना के लिए चलाई जाएगी. इसकी तारीख की बात करें तो ये ट्रेन आज यानी 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को चलेगी. यानी दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों को एक तेज विकल्प मिल गया है.

वापसी की तारीख जानें

इसके साथ ही वापसी के लिए ट्रेन नंबर 02253 पटना से नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी. ये ट्रेन 23 और 24 अक्टूबर 2026 को चलाई जाएगी.

सफर से पहले करें ये जरूरी काम

सफर से पहले ही आप ट्रेन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Chhath Utility News VANDE BHARAT TRAIN
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