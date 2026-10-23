Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी3 हफ्तों में कमाए 1.41 करोड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में कितना लगता है किराया?

3 हफ्तों में कमाए 1.41 करोड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में कितना लगता है किराया?

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ने अक्टूबर महीने की 21 तारीख तक अपनी हेरिटेज टॉय ट्रेन की जॉय राइड सेवाओं के जरिए लगभग 12 हजार यात्रियों को सफर कराया. रेलवे की इस दौरान 1,41 करोड़ की कमाई हुई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Oct 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • IRCTC वेबसाइट से टिकट अग्रिम में बुक करना बेहतर होगा।

छुट्टियों के दौरान लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के शिमला, मनाली और दार्जिलिंग जैसी जगह घूमने निकल पड़ते हैं. दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच टॉय ट्रेन में सफर करना हर टूरिस्ट के लिए एक अनोखा अनुभव होता है. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ऐतिहासिक ट्रेन अपने खूबसूरत नजारों के लिए काफी प्रसिद्ध है. अगर आप भी दार्जिलिंग जाकर टॉय ट्रेन का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इस ट्रेन का किराया कितना है?

खास बात तो ये है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने 1 से 21 अक्टूबर के दौरान अपनी हेरिटेज टॉय ट्रेन की जॉय राइड सेवाओं के जरिए लगभग 12 हजार यात्रियों को सफर करवाया है. बड़ी बात तो ये है कि रेलवे ने इस दौरान लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की कमाई की है. 

कितनी कमाई की?

जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने इस दौरान 1.41 करोड़ रुपये की कमाई की है. यानी दिन ब दिन टूरिस्टों की संख्या इस ट्रेन से सफर करने के लिए बढ़ रही है. 

छोटे रूटों पर शुरू की सेवाएं

जानने वाली बात ये है कि टूरिस्टों की बढ़ती संख्या के कारण ही यूनेस्को विश्व धरोहर रेलवे ने अहम कदम उठाया है. रेलवे ने अपनी छोटे रूटों पर भी खास जॉय राइड सेवाएं शुरू की है, ताकि टूरिस्ट दार्जिलिंग की पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों का अनुभव कर सकें. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका किराया कितना है?

कितना किराया है?

बता दें कि दार्जिलिंग से घूम स्टेशन के बीच चलने वाली जॉय राइड टॉय ट्रेन सबसे लोकप्रिय यात्राओं में से एक है. ये सफर दो घंटे का होता है. इस दौरान ट्रेन बतासिया लूप से गुजरती है. फिर घूम स्टेशन तक पहुंचने के बाद वापस दार्जिलिंग लौटती है. इस रूट का किराया इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का इंजन चुन रहे हैं. यानी टिकट की कीमत कोच और इंजन के हिसाब से अलग-अलग होती है.

  • डीजल इंजन फर्स्ट क्लास सीट के किराए की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए लगभग 1000 रुपये है.
  • वहीं स्टीम इंजन यानी भाप से चलने वाली टॉय ट्रेन का किराया हर व्यक्ति लगभग 1500 से 1600 रुपये तक है.

टिकट कैसे करें बुक?

अगर आपको इसका टिकट बुक करना है तो आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं. ध्यान रखें, टिकट जल्दी खत्म हो जाती है इसलिए कुछ दिन पहले बुकिंग करना आपके लिए बेहतर होगा. साथ ही टिकट का किराया तारीख और इंजन के हिसाब से अलग हो सकता है. इसलिए पहले से ही ट्रेन के टिकट का किराया चेक कर लें. 

Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Utility News Darjeeling Toy Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?
Driving Licence का रंग बदलेगा, सरकार क्यों ला रही कलर-कोड DL?
यूटिलिटी
छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल
छठ पर बिहार जाने की टेंशन खत्म, दिल्ली-पटना के बीच दूसरी वंदे भारत, जानें पूरी डिटेल
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, क्या बच्चे की डिलीवरी पर रेलवे कराता है इलाज?
चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, क्या बच्चे की डिलीवरी पर रेलवे कराता है इलाज?
यूटिलिटी
शाम को बिजली की किल्लत क्यों बढ़ रही है? क्या आगे महंगी हो सकती है बिजली?
शाम को बिजली की किल्लत क्यों बढ़ रही है? क्या आगे महंगी हो सकती है बिजली?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget