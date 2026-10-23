आंध्र प्रदेश में बवाल! निकाय चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा, YSR कांग्रेस का TDP पर आरोप

आंध्र प्रदेश में गुरुवार (22 अक्टूबर) को स्थानीय निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान कई जगहों पर हिंसा हुई. हिंसा के दौरान कार को आग के हवाले कर दिया गया. सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ की. हिंसा के बाद वाईएसआर ने टीडीपी पर आरोप लगाए. वहीं टीडीपी ने वाईएसआर पर तंज कसा.

वाईएसआर ने एक्स पर लिखा, 'आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान, TDP के गुंडों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है. उन्होंने भयंकर उपद्रव किया. TDP के गुंडों ने घटिया हरकत की है, उन्होंने नामांकन केंद्रों पर YSRCP की महिला उम्मीदवारों की साड़ियां खींचीं. उन्होंने नौ महीने की गर्भवती महिला के साथ भी मारपीट की, और उसके नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिए.'

స్థానిక ఎన్నికల్లో రాక్షసకాండను తలపిస్తూ ఏపీలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని టీడీపీ మూకలు ఖూనీ🚨 నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద వైయస్‌ఆర్‌సీపీ మహిళా అభ్యర్థుల చీరలు లాగడం, తొమ్మిది నెలల గర్భిణిపై దాడి చేసి నామినేషన్ పత్రాలను లాక్కుని చించేస్తూ.. దుశ్సాసన పర్వాన్ని చూపించిన టీడీపీ గూండాలు రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులు వేడుక చూస్తూ తమ చేతగానితనాన్ని బయటపెట్టుకోగా.. చర్యలు తీసుకోవాల్సిన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కళ్లులేని కబోధిలా మారిపోయింది ఇన్ని అరాచకాలు చేసి.. ఒకవేళ గెలిచినా.. అదీ ఒక గెలుపేనా @ncbn ? #TDPGoons #CBNTurnedAPIntoBihar #SaveDemocracyInAP #SadistChandraBabu — YSR Congress Party (@YSRCParty) October 22, 2026

टीडीपी ने वाईएसआर कांग्रेस पर लगाया आरोप

वहीं टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. टीडीपी ने एक्स पर लिका, 'ऐसा लगता है कि जगन मोहन रेड्डी ने यह पक्का इरादा कर लिया है कि स्थानीय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से न हो पाएं. वाईएसआर पार्टी से जुड़े गुंडों ने किस तरह राप्ताडु निर्वाचन क्षेत्र के अनंतपुर ग्रामीण इलाके में MPDO कार्यालय के अंदर घुसने की हिम्मत की.'

हिंसा को लेकर जन सेना ने क्या कहा

पवन कल्याण की जन सेना पार्टी ने भी वाईएसआर कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगाया. पार्टी ने एक्स पर लिखा, थम्बल्लापल्ले में जन सेना कार्यालय पर वाईएसआर का हमला निंदा करने वाला है. लोकतंत्र के समर्थकों को वाईएसआर की इस गुंडागर्दी की निंदा करनी चाहिए. चुनाव न जीत पाने की हकीकत को समझते हुए, वाईएसआर अब अराजकता पर उतर आई है.

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