Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन कार्ड है तो अभी कर लें ये काम, वरना 1 अक्टूबर से हो जाएगा ब्लॉक!

राशन कार्ड है तो अभी कर लें ये काम, वरना 1 अक्टूबर से हो जाएगा ब्लॉक!

बिहार में लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा है. ऐसे में 6 महीने से PDS राशन नहीं उठाने वाले कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से ब्लॉक हो सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Sep 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके पास भी बिहार का राशन कार्ड है और आपने लंबे समय से जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकान से राशन नहीं लिया है, तो यह खबर आपके लिए अहम है. सरकार ऐसे राशन कार्डों की पहचान कर रही है, जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है. आमतौर पर पिछले 6 महीने से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों का कार्ड 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है. 

सरकार ऐसे कार्डधारकों को साइलेंट कार्डधारक मान रही है. केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दिल्ली में हुई बैठक के बाद राज्य सरकार ने ऐसे कार्डों की जांच और कार्रवाई को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है.

कब तक है राशन लेने का मौका?

अगर आपने पिछले कई महीने से PDS दुकान से राशन नहीं लिया है, तो कार्ड को ऐक्टिव रखने के लिए अभी भी मौका है. आप 21 सितंबर 2026 तक अपने नजदीकी PDS डीलर से राशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि तय समय के अंदर राशन उठाने पर कार्ड एक्टिव रखने का मौका मिलेगा. हालांकि, अगर आपने 21 सितंबर तक राशन नहीं लिया, तो 1 अक्टूबर 2026 से आपका कार्ड अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है.  

सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी

किन राशन कार्डों पर हो सकती है कार्रवाई?

दरअसल, सरकार इस जांच के जरिए ऐसे राशन कार्डों को अलग करने की तैयारी में है जो फर्जी है या जिन्होंने लंबे समय से PDS दुकान से राशन नहीं लिया है. जांच के दौरान अगर कोई कार्ड फर्जी पाया जाता है या लाभार्थी पात्र नहीं मिलता है, तो उसके खिलाफ आगे की कारवाई की जा सकती है. 

1 अक्टूबर के बाद भी मिलेगा e-KYC का मौका

अगर किसी राशन कार्ड को 1 अक्टूबर 2026 से अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा. ऐसे लोगों को अपनी पात्रता साबित करने और e-KYC पूरी कराने का मौका दिया जा सकता है.

दरअसल, 1 अक्टूबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक एक खास अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के दौरान कार्डधारकों का फील्ड वरिफिकेशन किया जा सकता है. वहीं इस जांच में पात्र पाए जाने पर ब्लॉक किए गए कार्ड को दोबारा शुरू ऐक्टिव किया जाएगा. 

राशन कार्ड धारक अभी क्या करें?

अगर आपने पिछले 6 महीने से PDS दुकान से राशन नहीं लिया है, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें. ऐसे में अपने नजदीकी PDS डीलर से तुरंत संपर्क करें और समय रहते राशन उठाएं. 

छठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Ration Card Ration Card Rules BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
छठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट
छठ पर बिहार जाने वालों के लिए बड़ी राहत, कई नई ट्रेनों का ऐलान, रेलवे ने दी लिस्ट
यूटिलिटी
सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी
सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी की आखिरी तारीख जान लें, न करें देरी
यूटिलिटी
लोक अदालत जाने से पहले चेक कर लें अपना चालान, पुलिस वाले ने दी टिप्स
लोक अदालत जाने से पहले चेक कर लें अपना चालान, पुलिस वाले ने दी टिप्स
यूटिलिटी
EPFO ने 35 दिन अटकाया पीएफ क्लेम, देरी पर देना होगा 6% ब्याज
EPFO ने 35 दिन अटकाया पीएफ क्लेम, देरी पर देना होगा 6% ब्याज
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID
महाराष्ट्र
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
'नरेंद्र मियां जी...', राहुल गांधी पर BJP की टिप्पणी के बाद बोले संजय राउत
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
बॉलीवुड
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
'हनुमान अंश 2' में दिखेंगे अनुष्का शर्मा-विराट कोहली? प्रोड्यूसर ने बताया सच
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
BJP नेता के खिलाफ पोस्ट हटाएगी CJP, मानी हाई कोर्ट की बात
मध्य प्रदेश
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
'उज्जैन ने याद दिलाई अयोध्या' खड़े हनुमान जी की मूर्ति मामले पर बोलीं हर्षा रिछारिया
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget