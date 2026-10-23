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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?

'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि आप हमारी चिंता छोड़ दो.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 23 Oct 2026 09:09 AM (IST)
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पीएम मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने एक निजी चैनल कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,  जितनी कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें करती है. अपने परिवार को नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. परिवार अब कांग्रेस पर बोझ है. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि हमारी चिंता छोड़ दो. इतना ही नहीं उन्होंने नाराज फूफा भी कह दिया है.

देश पर बोझ मत बनो
पवन खेड़ा ने लिखा, देश की छाती पर मूंग दलने वाला आदमी कांग्रेस को बोझ गिनाएगा? भाई, हमारी चिंता छोड़ो. अपनी नाकाबिलियत का टोकरा उठाओ और चलते बनो. देश पर बोझ मत बनो. इसके अलावा उन्होंने लिखा, आपका ध्यान किधर है? नाराज फूफा तो इधर है.

रिजीम चेंज का बताया था मतलब

बता दें इस समय रिजीम चेंज को लेकर बयानबाजी चल रही है. जहां रिजीम चेंज चाहता है वहीं केंद्र सरकार इसे गलत बता रहा है. पवन खेड़ा ने लोगों को रिजीम चेंज का मतलब बताया था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका मतलब बताया था. उन्होंने कहा था, हम 'वोट चोर गद्दी छोड़' नाम से एक अभियान चला रहे हैं. पूरा देश खुलकर यही बात कह रहा है. हम खुद भी अपना इरादा दोहरा रहे हैं कि हमें इस सरकार को हराना है और इस व्यवस्था को बदलना है. 

''77 में क्या हुआ था? रिजीम नहीं बदला था? हर बार जब कोई विपक्ष सड़क पर आता है, कोई आंदोलन होता है, तो उसका उद्देश्य चुनाव के जरिए रिजीम बदलना है. ये तो मकसद होता है विपक्ष का, और क्या मकसद होता है? कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, पिछले 100 साल से संघ की विचारधारा के खिलाफ आवाज बुलंद करती आई है. कोई पहली बार नहीं किया.''

ये भी पढ़ें: खाना, 9 लीटर पानी और रेडियो... ब्रिटेन को रूस से युद्ध का डर! अलर्ट जारी

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 23 Oct 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Pm Modi Pawan Khera CONGRESS
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