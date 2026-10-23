'भाई, हमारी चिंता छोड़ो, टोकरा उठाओ और...', कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी से क्या कहा?

पीएम मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने एक निजी चैनल कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, जितनी कांग्रेस अपने नेता को लॉन्च करने की नाकाम कोशिशें करती है. अपने परिवार को नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस भारत की उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है. परिवार अब कांग्रेस पर बोझ है. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि हमारी चिंता छोड़ दो. इतना ही नहीं उन्होंने नाराज फूफा भी कह दिया है.

देश पर बोझ मत बनो

पवन खेड़ा ने लिखा, देश की छाती पर मूंग दलने वाला आदमी कांग्रेस को बोझ गिनाएगा? भाई, हमारी चिंता छोड़ो. अपनी नाकाबिलियत का टोकरा उठाओ और चलते बनो. देश पर बोझ मत बनो. इसके अलावा उन्होंने लिखा, आपका ध्यान किधर है? नाराज फूफा तो इधर है.

देश की छाती पर मूँग दलने वाला आदमी कांग्रेस को बोझ गिनाएगा? भाई, हमारी चिंता छोड़ो। अपनी नाकाबिलियत का टोकरा उठाओ और चलते बनो। देश पर बोझ मत बनो। https://t.co/Iqbba446V7 — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 22, 2026

आपका ध्यान किधर है? नाराज फूफा तो इधर है https://t.co/SNc0Lc1JnN — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 22, 2026

रिजीम चेंज का बताया था मतलब

बता दें इस समय रिजीम चेंज को लेकर बयानबाजी चल रही है. जहां रिजीम चेंज चाहता है वहीं केंद्र सरकार इसे गलत बता रहा है. पवन खेड़ा ने लोगों को रिजीम चेंज का मतलब बताया था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका मतलब बताया था. उन्होंने कहा था, हम 'वोट चोर गद्दी छोड़' नाम से एक अभियान चला रहे हैं. पूरा देश खुलकर यही बात कह रहा है. हम खुद भी अपना इरादा दोहरा रहे हैं कि हमें इस सरकार को हराना है और इस व्यवस्था को बदलना है.

''77 में क्या हुआ था? रिजीम नहीं बदला था? हर बार जब कोई विपक्ष सड़क पर आता है, कोई आंदोलन होता है, तो उसका उद्देश्य चुनाव के जरिए रिजीम बदलना है. ये तो मकसद होता है विपक्ष का, और क्या मकसद होता है? कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, पिछले 100 साल से संघ की विचारधारा के खिलाफ आवाज बुलंद करती आई है. कोई पहली बार नहीं किया.''

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