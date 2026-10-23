ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी

एशियन पैरा गेम्स में राष्ट्रगान से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया, जिसको लेकर खेल आयोजन की आयोजन समिति के कार्यवाहक प्रमुख इचिरो हिरोसावा ने खेद प्रकट करते हुए माफी मांगी है. आयोजन समिति ने बताया कि यह गलती म्यूजिक प्लेबैक सॉफ्टवेयर की गलत सेटिंग के कारण हुई.

एशियन पैरा गेम्स का आयोजन आइची प्रान्त के कई स्थानों पर किया जा रहा है, जिसमें नागोया भी शामिल है. नागोया के मेयर इचिरो हिरोसावा ने बुधवार को बताया कि सोमवार को एशियन पैरा गेम्स के दौरान तीन बार गलत राष्ट्रगान बजाए गए. हिरोसावा आयोजन की आयोजन समिति के कार्यवाहक प्रमुख भी हैं.

पैरा ताइक्वांडो में महिलाओं की स्पर्धा में मंगोलिया और पुरुष स्पर्धा में ताइवान के खिलाड़ियों ने गोल्ड मैडल जीता, लेकिन दोनों के पदक समारोह के दौरान ईरान का राष्ट्रगान बजा दिया गया. आयोजन समिति के अनुसार म्यूजिक प्लेबैक सॉफ्टवेयर की गलत सेटिंग के कारण गलत राष्ट्रगान बन गया. इसके बाद आयोजकों ने महिला पदक समारोह के दौरान ईरान का राष्ट्रगान बजना रोक दिया और फिर मंगोलिया का राष्ट्रगान बजाया गया. वहीं पुरुषों का पदक समारोह बुधवार को दोबारा आयोजित किया गया.

चीन और ईरान के बीच सिटिंग वॉलीबॉल महिला मैच में चीन के राष्ट्रगान की जगह दक्षिण कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया गया. इसे बीच में रोक दिया गया और फिर चीन का राष्ट्रगान बजाया गया.

पिछले महीने हुए एशियन गेम्स के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था. 18 सितंबर को पुरुष हॉकी में दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के बीच मैच में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रगान की जगह उत्तर कोरिया का राष्ट्रगान बजा दिया गया था.

बुधवार को इचिरो हिरोसावा ने इस पर माफी मांगी. उन्होंने कहा, "हमें खेद है कि ऐसी घटनाएं दोबारा हुईं."