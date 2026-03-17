PNG कनेक्शन लेने के बाद कैसे सरेंडर होगा LPG सिलेंडर, यहां देखें पूरा प्रोसेस?

देश में गैस सप्लाई को लेकर हाल के दिनों में बने हालात के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को लेकर नियमों में जरूरी बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन मौजूद है, वहां अब एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकेंगे. इस फैसले के लागू होते ही ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य हो गया है.

सरकार का कहना है कि यह कदम गैस सप्लाई में दिक्कतों को रोकना और उन घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए उठाया गया है, जहां अभी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन है, तो उन्हें तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा. नहीं तो उन्हें सिलेंडर रिफिल की सुविधा नहीं मिलेगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद एलपीजी सिलेंडर कैसे सरेंडर होगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या है.



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क्या कहता है नया नियम?



नए नियम के तहत जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अलग से एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा. वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से दोनों कनेक्शन मौजूद है, उन्हें एलपीजी सरेंडर करना जरूरी होगा. यह आदेश लागू होने के बाद तेल कंपनी और उनके डिस्ट्रीब्यूटर को भी निर्देश दिए गए हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन या रिफिल न दिया जाए. आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच लिया है, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और गैस सप्लाई पर पड़े असर के चलते कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है. ऐसे में देश में गैस की उपलब्धता संतुलित रखने और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.

एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने का ऑफलाइन तरीका

अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है और आप एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीक की गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा. वहां आपको सेरेंडर फॉर्म भरना होगा और अपनी गैस पासबुक या कन्जूमर नंबर जमा करना होगा. इसके बाद सिलेंडर और रेगुलर लेटर एजेंसी को वापस करना होगा. सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद कंपनी की ओर से जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट उपभोक्ता को वापस कर दी जाती है.

ऑनलाइन भी सरेंडर कर सकते हैं एलपीजी कनेक्शन

उपभोक्ता चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित गैस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करना होगा. वहां सरेंडर कनेक्शन या मैनेज कनेक्शन सेक्शन में जाकर अनुरोध दर्ज किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर आमतौर पर सिलेंडर और रेगुलेटर लेने के लिए घर से ही पिकअप की व्यवस्था कर देता है.

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