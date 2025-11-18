आपके घर आ रहा पनीर असली है या नकली? ऐसे कर सकते हैं चेक

आजकल बाजारों में खाने पीने की चीजों में मिलावट बहुत बढ़ने लगी है. इन चीजों में पनीर भी शामिल है. वहीं पनीर हमारे रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा होता है. ऐसे में बाजारों में मिलने वाले नकली पनीर से हमारे शरीर को बहुत से नुकसान हो सकते हैं. कई एक्सपर्ट बताते हैं कि नकली पनीर में ज्यादातर सिंथेटिक दूध, स्टार्च, रिफाइंड ऑयल या डिटर्जेंट जैसी हानिकारक चीजों को मिलाया जाता है जिससे पेट में गैस, मरोड़, उल्टी-दस्त, फूड प्वाइजनिंग, किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जरूरी होता है कि घर पर आ रहा पनीर असली है या नहीं इसकी पहचान समय रहते करनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर आ रहा पनीर असली है या नकली आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

इस तरह करें असली और नकली पनीर का टेस्ट

गरम पानी वाला टेस्ट

गरम पानी से पनीर के असली या नकली होने का टेस्ट सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें पनीर का छोटा टुकड़ा डाल लें. अब देखें कि असली पनीर पानी में डालने पर अपनी साइज बनाए रखता है और यह हल्का नरम होता है. वहीं अगर पनीर को पानी में डालने पर यह टूटने लगे या घुलने लगे तो आप समझ जाइए की पनीर में मिलावट है या फिर वह सिंथेटिक चीजों से बना हुआ है.

टेक्सचर और गंध से पहचान

असली पनीर की बनावट मुलायम और हल्के दानेदार होती है, जबकि नकली पनीर रबड़ की तरह खींचता है. ऐसे में पनीर को उंगलियों से दबाकर देखें अगर पनीर स्पंजी लगे तो तुरंत समझ जाए कि इसमें मिलावट हो सकती है. इसके अलावा असली पनीर की खुशबू दूध जैसी होती है, जबकि नकली पनीर में हल्की केमिकल जैसी गंध आ सकती है.

आयोडीन वाला स्टार्च टेस्ट

पनीर में सबसे आम मिलावट स्टार्च की होती है. इसकी जांच के लिए पनीर के एक छोटे टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदे आप डालें. इसके बाद अगर पनीर का रंग नीला या काला दिखाई दें तो समझ जाइए इसमें स्टार्च मिला हुआ है. वहीं असली पनीर का रंग आयोडीन डालने पर भी नहीं बदलता है.

उबालकर जांचने का तरीका

पनीर को पानी में डालकर 3 से 4 मिनट तक उबाल लें. असली पनीर उबालने पर थोड़ा नरम होता है, लेकिन टूटता नहीं. वहीं मिलावटी पनीर उबलते ही रबर जैसा सख्त हो सकता है, यह टूटकर भी बिखर सकता है.

हाथ से मसल कर चेक करें

पनीर असली है या नहीं इसका टेस्ट हाथ से मसलकर भी कर सकते हैं. इसके लिए एक छोटा टुकड़ा पनीर का लें और उसे हाथों से मसल लें. असली पनीर आसानी से टूट कर चूरा नहीं बनता. वहीं नकली पनीर कम दबाव में ही बिखरने लगता है. यह ज्यादा रबड़ की तरह खींचने लगता है, जिससे उसकी असलियत का पता चल जाता है.

कैसे बरतें सावधानी?

नकली पनीर से बचने के लिए हमेशा पनीर खरीदते समय FSSAI मार्क वाला ब्रांड देखें. इसके अलावा खुले से पनीर खरीदने से बचें. वही पनीर खरीदते समय उसकी गंध और टेक्सचर पर ध्यान दें चाहे तो घर पर दूध से भी पनीर आप बना सकते हैं ‌.

ये भी पढ़ें-अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से छूट गई ट्रेन, क्या तब मिल सकता है रिफंड? जानें नियम