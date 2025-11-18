हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके घर आ रहा पनीर असली है या नकली? ऐसे कर सकते हैं चेक

आपके घर आ रहा पनीर असली है या नकली? ऐसे कर सकते हैं चेक

गरम पानी से पनीर के असली या नकली होने का टेस्ट किया जा सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें पनीर का छोटा टुकड़ा डालें. असली पनीर पानी में डालने पर अपनी साइज बनाए रखता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Nov 2025 06:55 AM (IST)
आजकल बाजारों में खाने पीने की चीजों में मिलावट बहुत बढ़ने लगी है. इन चीजों में पनीर भी शामिल है. वहीं पनीर हमारे रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा होता है. ऐसे में बाजारों में मिलने वाले नकली पनीर से हमारे शरीर को बहुत से नुकसान हो सकते हैं. कई एक्सपर्ट बताते हैं कि नकली पनीर में ज्यादातर सिंथेटिक दूध, स्टार्च, रिफाइंड ऑयल या डिटर्जेंट जैसी हानिकारक चीजों को मिलाया जाता है जिससे पेट में गैस, मरोड़, उल्टी-दस्त, फूड प्वाइजनिंग, किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए जरूरी होता है कि घर पर आ रहा पनीर असली है या नहीं इसकी पहचान समय रहते करनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर आ रहा पनीर असली है या नकली आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

इस तरह करें असली और नकली पनीर का टेस्ट

  • गरम पानी वाला टेस्ट

गरम पानी से पनीर के असली या नकली होने का टेस्ट सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें पनीर का छोटा टुकड़ा डाल लें. अब देखें कि असली पनीर पानी में डालने पर अपनी साइज बनाए रखता है और यह हल्का नरम होता है. वहीं अगर पनीर को पानी में डालने पर यह टूटने लगे या घुलने लगे तो आप समझ जाइए की पनीर में मिलावट है या फिर वह सिंथेटिक चीजों से बना हुआ है.

  •  टेक्सचर और गंध से पहचान

असली पनीर की बनावट मुलायम और हल्के दानेदार होती है, जबकि नकली पनीर रबड़ की तरह खींचता है. ऐसे में पनीर को उंगलियों से दबाकर देखें अगर पनीर स्पंजी लगे तो तुरंत समझ जाए कि इसमें मिलावट हो सकती है. इसके अलावा असली पनीर की खुशबू दूध जैसी होती है, जबकि नकली पनीर में हल्की केमिकल जैसी गंध आ सकती है.

  • आयोडीन वाला स्टार्च टेस्ट

पनीर में सबसे आम मिलावट स्टार्च की होती है. इसकी जांच के लिए पनीर के एक छोटे टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदे आप डालें. इसके बाद अगर पनीर का रंग नीला या काला दिखाई दें तो समझ जाइए इसमें स्टार्च मिला हुआ है. वहीं असली पनीर का रंग आयोडीन डालने पर भी नहीं बदलता है.

  • उबालकर जांचने का तरीका

पनीर को पानी में डालकर 3 से 4 मिनट तक उबाल लें. असली पनीर उबालने पर थोड़ा नरम होता है, लेकिन टूटता नहीं. वहीं मिलावटी पनीर उबलते ही रबर जैसा सख्त हो सकता है, यह टूटकर भी बिखर सकता है.

  • हाथ से मसल कर चेक करें

पनीर असली है या नहीं इसका टेस्ट हाथ से मसलकर भी कर सकते हैं. इसके लिए एक छोटा टुकड़ा पनीर का लें और उसे हाथों से मसल लें. असली पनीर आसानी से टूट कर चूरा नहीं बनता. वहीं नकली पनीर कम दबाव में ही बिखरने लगता है. यह ज्यादा रबड़ की तरह खींचने लगता है, जिससे उसकी असलियत का पता चल जाता है.

  • कैसे बरतें सावधानी?

नकली पनीर से बचने के लिए हमेशा पनीर खरीदते समय FSSAI मार्क वाला ब्रांड देखें. इसके अलावा खुले से पनीर खरीदने से बचें. वही पनीर खरीदते समय उसकी गंध और टेक्सचर पर ध्यान दें चाहे तो घर पर दूध से भी पनीर आप बना सकते हैं ‌.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 18 Nov 2025 06:55 AM (IST)
