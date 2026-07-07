हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFinance Tips: हर महीने 5 हजार की SIP से 10 साल में मिलेगा कितना रिटर्न? समझें पूरा हिसाब- किताब

Finance Tips: हर महीने 5 हजार की SIP से 10 साल में मिलेगा कितना रिटर्न? समझें पूरा हिसाब- किताब

SIP Investment Tips: अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं तो 10 साल बाद कितना फंड तैयार हो सकता है? जानिए निवेश, रिटर्न और कंपाउंडिंग का पूरा हिसाब.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

SIP Investment Tips: हर महीने 5000 रुपए की SIP एक छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन 10 साल तक लगातार निवेश करने पर ये अच्छी रकम बन सकता है. बता दें कि SIP की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती है. आप हर महीने अपने हिसाब से छोटी रकम निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप हर महीने सिर्फ 5000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, तो 10 साल बाद आपका पैसा कितना हो सकता है? आइए आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं. 

5000 की SIP पर कितना निवेश होगा?

मान लीजिए आप हर महीने अगले 10 साल तक 5000 रुपए की एसआईपी करते हैं. तो ऐसे में आपका सालाना निवेश 60000 रुपए का हुआ और इस हिसाब से 10 साल में कुल निवेश ही 6 लाख का हो गया. अब इस 6 लाख के निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करेगा.

पहली नौकरी करने वालों के लिए कौन-सा निवेश बेहतर? जानें 10,000 महीने का पूरा गणित

रिटर्न के हिसाब से कितना बनेगा फंड?

रिटर्न रेट 10 साल बाद अनुमानित फंड
8% रिटर्न ₹9.15 लाख
10% रिटर्न ₹10.3 लाख
12% रिटर्न   ₹11.6 लाख
15% रिटर्न ₹13.9 लाख

₹5,000 SIP किसके लिए है बेस्ट?

  • जो हर महीने कुछ बचत करना चाहते हैं.
  • जो भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं.
  • जो एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते.
  • जो बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं.

बालों से बातचीत करके गुरूग्राम में 5000 फीस ले रही लड़की, मार्किट में आई नई जॉब, इसके बारे में जानें

इन बातों का रखें ध्यान-

एसआईपी करने से पहले अपनी आय और खर्च के हिसाब से पैसे फिक्स करें और निवेश का लक्ष्य पहले तय करें. साथ ही सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर फंड का चुनाव न करें. बाजार में गिरावट के समय घबराकर SIP बंद न करें और निवेश से पहले हमेशा फंड के जोखिम को समझें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
SIP Mutual Fund Investment Tips Finance Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Finance Tips: हर महीने 5 हजार की SIP से 10 साल में मिलेगा कितना रिटर्न? समझें पूरा हिसाब- किताब
Finance Tips: हर महीने 5 हजार की SIP से 10 साल में मिलेगा कितना रिटर्न? समझें पूरा हिसाब- किताब
यूटिलिटी
PPF vs EPF: पहली नौकरी करने वालों के लिए कौन-सा निवेश बेहतर? जानें 10,000 महीने का पूरा गणित
PPF vs EPF: पहली नौकरी करने वालों के लिए कौन-सा निवेश बेहतर? जानें 10,000 महीने का पूरा गणित
यूटिलिटी
Hair Whisperer: बालों से बातचीत करके गुरूग्राम में 5000 फीस ले रही लड़की, मार्किट में आई नई जॉब, इसके बारे में जानें
Hair Whisperer: बालों से बातचीत करके गुरूग्राम में 5000 फीस ले रही लड़की, मार्किट में आई नई जॉब, इसके बारे में जानें
यूटिलिटी
Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान आने-जाने वाली इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, देखें अपडेट
रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान आने-जाने वाली इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, देखें अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
राजस्थान
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
जयपुर में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पूरे परिवार को कुचला, 3 बच्चों की मौत, उड़े चीथड़े
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget