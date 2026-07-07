SIP Investment Tips: हर महीने 5000 रुपए की SIP एक छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन 10 साल तक लगातार निवेश करने पर ये अच्छी रकम बन सकता है. बता दें कि SIP की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती है. आप हर महीने अपने हिसाब से छोटी रकम निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप हर महीने सिर्फ 5000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, तो 10 साल बाद आपका पैसा कितना हो सकता है? आइए आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं.

5000 की SIP पर कितना निवेश होगा?

मान लीजिए आप हर महीने अगले 10 साल तक 5000 रुपए की एसआईपी करते हैं. तो ऐसे में आपका सालाना निवेश 60000 रुपए का हुआ और इस हिसाब से 10 साल में कुल निवेश ही 6 लाख का हो गया. अब इस 6 लाख के निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करेगा.

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रिटर्न के हिसाब से कितना बनेगा फंड?

रिटर्न रेट 10 साल बाद अनुमानित फंड 8% रिटर्न ₹9.15 लाख 10% रिटर्न ₹10.3 लाख 12% रिटर्न ₹11.6 लाख 15% रिटर्न ₹13.9 लाख

₹5,000 SIP किसके लिए है बेस्ट?

जो हर महीने कुछ बचत करना चाहते हैं.

जो भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं.

जो एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते.

जो बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं.

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इन बातों का रखें ध्यान-

एसआईपी करने से पहले अपनी आय और खर्च के हिसाब से पैसे फिक्स करें और निवेश का लक्ष्य पहले तय करें. साथ ही सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर फंड का चुनाव न करें. बाजार में गिरावट के समय घबराकर SIP बंद न करें और निवेश से पहले हमेशा फंड के जोखिम को समझें.