500 रुपये से करें निवेश, जानें 10, 20 और 30 साल में कितनी होगी सेविंग्स

SIP Calculator: बढ़ती महंगाई के दौर में सेविंग्स सबसे जरूरी है. इन दिनों जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए तो आज से ही लोगों को सेविंग करना शुरू कर देना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी रकम के इकट्ठा होने तक इंतजार करें. या फिर सैलरी बढ़ने का इंतजार करें, जिससे कि एक अच्छा हिस्सा सैलरी में से निकालकर सेव कर लिया जाए. इतना इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि महज 500 रुपये से ही आप सेविंग शुरू कर सकते हैं.

SIP में करें निवेश

SIP यानी सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान, पैसों को बचाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है. इसकी मदद से आप कोई अच्छा सा निवेश प्लान ले सकते हैं और पैसों की बचत कर सकते हैं. प्लान चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपको ज्यादा ब्याज दे रहा हो, उसे ही चुनें. ऐसे में आपका जितना बजट हो आप उसके हिसाब से ही निवेश शुरू कर सकते हैं. यहां उदाहरण के तौर पर आपको 500 रुपये के निवेश प्लान का गणित समझाएंगे.

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यहां आपको बताते हैं कि 500 रुपये के निवेश पर 12% की ब्याज दर से 10, 20 और 30 साल में कितनी सेविंग्स हो सकती हैं.

10 साल में कितना निवेश होगा और कितना रिटर्न मिलेगा?

अगर आप हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं, तो 10 साल में आप कुल राशि जमा करेंगे:

500 x 12 x 10 =60,000 रुपये

इस पर 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 10 साल बाद ये रकम करीब 1.16 लाख रुपये हो सकती है. इसका मतलब है कि आपने अपनी जेब से 60 हजार रुपये लगाए और करीब 56 हजार रुपये का आपको मुनाफा हो गया.

20 साल में कितना निवेश होगा और कितना रिटर्न मिलेगा?

ऐसे ही अगर यही 500 रुपये की SIP आप 20 साल तक जारी रखेंगे, तो आपका कुल निवेश होगा:

500 x 12 x 20 = 1.20 लाख रुपये

अब इस पर 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद ये रकम करीब 4.95 लाख रुपये हो सकती है. इसका मतलब है कि आप सीधे 1.20 लाख रुपये निवेश करेंगे और आपको करीब 3.75 लाख रुपये का मुनाफा पहुंचेगा.

30 साल में कितना पैसा हो सकता है?

अब इस 500 रुपये को यदि 30 सालों तक निवेश करते रहेंगे, तो आपका कुल निवेश होगा:

500 x 12 x 30 = 1.80 लाख रुपये

अब इस राशि पर 12% सालाना रिटर्न मिलने पर 30 साल बाद आपका फंड करीब 17.49 लाख रुपये तक का हो सकता है. इसका मतलब है कि 1.80 लाख रुपये के निवेश पर आपको करीब 15.69 लाख रुपये का रिटर्न मिल सकता है.

500 रुपये की SIP का पूरा गणित एक नजर में:

अवधि हर महीने निवेश कुल निवेश 12% रिटर्न पर फंड 10 साल 500 रुपये 60,000 रुपये करीब 1.16 लाख रुपये 20 साल 500 रुपये 1.20 लाख रुपये करीब 4.95 लाख रुपये 30 साल 500 रुपय 1.80 लाख रुपये करीब ₹17.49 लाख

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इन बातों का रखें ध्यान

यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि ये ये पूरा गणित 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से समझाया गया है. लेकिन जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो सभी में आपको अलग- अलग ब्याज दर दी जाती है, जो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी. ये बाजार के उतार- चढ़ाव पर पूरी तरह से निर्भर करता है. इसलिए वास्तविक रकम इससे कम या ज्यादा हो सकती है.

इसके अलावा SIP खुद कोई निवेश का प्रोडक्ट नहीं है बल्कि ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक तरीका है. निवेश करने से पहले अपने लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना जरूरी है. छोटी रकम से शुरुआत करना आसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक निवेश जारी रखना और कंपाउंडिंग का फायदा लेना फंड बनाने में ज्यादा जरूरी होता है.