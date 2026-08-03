देश में बड़े आंदोलन का ऐलान, सरकार से कौन कर रहा 7500 रुपए की मांग?

EPS Protest: दिल्ली के जंतर- मंतर में हाल ही में एक प्रोटेस्ट खत्म हुआ है. जिसके बाद खाली नजर आ रहा जंतर- मंतर एक बार फिर से प्रोटेस्ट की आग में जलने को तैयार है. देशभर के पेंशन भोगी पिछले काफी समय से मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इस मांग को लेकर अब पेंशनर्स दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं. इस आंदोलन में मिनिमम पेंशन को बढ़ाने समेत कई मांगें की जाएंगी.

कब होगी हड़ताल?

दरअसल EPS-95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर 5 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. संगठन की मुख्य मांग है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 7500 कर दी जाएगी. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर्स के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर- मंतर में होने वाला है. जिसे लेकर संगठन का कहना है कि वो पिछले कई सालों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है.

ये भी पढ़ें: Unemployment Allowance: भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को मिलेंगे 2500 रुपए, सरकार ने क्या बताया?

क्या हैं पेंशनर्स की प्रमुख मांगें?

EPS-95 पेंशनर्स की मुख्य मांगों में मिनिमम मासिक पेंशन 7,500 रुपये किए जाने, पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (DA) दिए जाने, पेंशनर्स और उनके पति या पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा देने की मांग की जा रही है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ दिये जाने की मांग की जा रही है.

क्या बोले पेंशनर्स?

इस बारे में बात करते हुए कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के मुताबिक, 'बड़ी संख्या में EPS-95 पेंशनर्स को हर महीने औसतन करीब 1171 पेंशन मिल रही है. आज की महंगाई में इतनी कम पेंशन से बुजुर्गों के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है. इन कर्मचारियों ने कई दशकों तक देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है. इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन गुजार सकें.'

अभी कितनी है पेंशन?

बता दें कि फिलहाल EPS के तहत मिनिमम मासिक पेंशन एक हजार रुपये दी जाती है. ये व्यवस्था 1 सितंबर 2014 से लागू की गई है. EPS योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा किया जाता है. संगठन का ये भी कहना है कि करीब 81 लाख EPS-95 पेंशनर्स पिछले 10 साल से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं. लेकिन उनकी बात अब तक नहीं मानी जा रही है, इसी के चलते अब संगठन ने इस आंदोलन का मन बनाया है.

ये भी पढ़ें: EPFO News: सरकार ने EPFO की 15000 वाली लिमिट बढ़ाई, पीएफ-पेंशन में होगी ज्यादा बचत