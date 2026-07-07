Hair Whisperer: आज के समय में लोग करियर के लिए नए- नए रास्ते तलाश रहे हैं. इसी बीच एक ऐसी जॉब की बात हो रही है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो. गुरुग्राम की एक लड़की खुद को हेयर व्हिस्परर बताकर लोगों के बालों से जुड़ी समस्याओं को समझने और सलाह देने का काम कर रही है. इसके लिए वो एक सेशन की के 5000 रुपये भी ले रही है.

क्या है हेयर व्हिस्परर?

हेयर व्हिस्परर का काम सिर्फ बालों की खूबसूरती या स्टाइलिंग नहीं है. इसमें बालों की स्थिति, उनकी देखभाल, लाइफस्टाइल, तनाव और रोज की आदतों को समझकर सलाह दी जाती है. इस तरह के सेशन में लोगों से उनकी हेयर केयर रूटीन, खान-पान और बालों से जुड़ी परेशानियों के बारे में बातचीत की जाती है. इसके बाद एक्सपर्ट उन्हें बालों की देखभाल के लिए सलाह देते हैं.

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गुरुग्राम में बढ़ रही मांग

गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में लोग अपनी पर्सनल केयर और वेलनेस पर पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं. हेयर फॉल, कमजोर बाल, डैंड्रफ और स्कैल्प से जुड़ी परेशानी के कारण लोग अब ट्रीटमेंट के साथ-साथ पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना पसंद कर रहे हैं. इसी वजह से हेयर व्हिस्परर जैसी नई सर्विस भी डिमांड में रह रही है. हालांकि, एक सेशन के लिए 5000 रुपये की फीस सुनकर कई लोग हैरान हैं. हालांकि, आज के समय में पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन, लाइफस्टाइल कोचिंग और वेलनेस सर्विसेज के लिए लोग अलग-अलग तरह की फीस दे रहे हैं.

मार्केट में आई नई जॉब?

वेलनेस, ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में आने वाले समय में हेयर कंसल्टिंग, स्किन कंसल्टिंग और लाइफस्टाइल कोचिंग जैसे नए प्रोफेशन और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. लेकिन हेयर व्हिस्परर नई जॉब बन सकती है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है. हालांकि, किसी भी तरह की हेयर समस्या के लिए एक्सपर्ट सलाह लेने के साथ जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना भी जरूरी है.

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