75000 घरों को 15-15 हजार देने का ऐलान, बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को मिला सहारा

Flood Relief Assistance: असम में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बाढ़ की वजह से जिन परिवारों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी कर दी है. इस सहायता का खास मकसद उन लोगों को आर्थिक मदद देना है, जिनके घर बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.

किन परिवारों को मिल रही है राहत राशि?

बाढ़ में गंभीर रूप से नुकसान हुए घरों वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए रकम दी जा रही है.

पहले चरण में. करीब 75,000 परिवारों को इस सहायता का फायदा मिला है.

हर परिवार को पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं.

खासकर शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के परिवारों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है.

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बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं?

असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या फिलहाल 1.36 लाख के करीब है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराइदेव, धेमाजी, गोलाघाट और जोरहाट शामिल हैं.

शिवसागर: 55,000 लोग

55,000 लोग चराइदेव: 40,000 लोग

40,000 लोग जोरहाट: 22,000

22,000 गोलाघाट और धेमाजी जिले भी प्रभावित इलाकों में शामिल हैं.

कृषि को भी हुआ भारी नुकसान

बाढ़ के कारण करीब 15,400 हेक्टेयर से ज्यादा खेत बाढ़ के पानी में डूब गई है.

कई इलाकों में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

जानकारी के मुताबिक, गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

ऐसे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे है. इसक साथ ही राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुन रहे हैं.

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