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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी75000 घरों को 15-15 हजार देने का ऐलान, बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को मिला सहारा

75000 घरों को 15-15 हजार देने का ऐलान, बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को मिला सहारा

Assam Floods: असम सरकार ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की है. आइए जानते हैं प्रभावित लोगों को कितनी राहत और क्या लाभ मिलेगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 03 Aug 2026 09:07 PM (IST)
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Flood Relief Assistance: असम में हालिया बाढ़ से हुए नुकसान के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. बाढ़ की वजह से जिन परिवारों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी कर दी है. इस सहायता का खास मकसद उन लोगों को आर्थिक मदद देना है, जिनके घर बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.

किन परिवारों को मिल रही है राहत राशि?

  • बाढ़ में गंभीर रूप से नुकसान हुए घरों वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए रकम दी जा रही है. 
  • पहले चरण में. करीब 75,000 परिवारों को इस सहायता का फायदा मिला है. 
  • हर परिवार को पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं.
  • खासकर शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के परिवारों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है.

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बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं?

असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या फिलहाल 1.36 लाख के करीब है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराइदेव, धेमाजी, गोलाघाट और जोरहाट शामिल हैं.

  • शिवसागर: 55,000 लोग
  • चराइदेव: 40,000 लोग 
  • जोरहाट: 22,000 
  • गोलाघाट और धेमाजी जिले भी प्रभावित इलाकों में शामिल हैं.

कृषि को भी हुआ भारी नुकसान 

  • बाढ़ के कारण करीब 15,400 हेक्टेयर से ज्यादा खेत बाढ़ के पानी में डूब गई है.
  • कई इलाकों में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
  • जानकारी के मुताबिक, गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

ऐसे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे है. इसक साथ ही राहत कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुन रहे हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Assam Floods Flood Relief Utility News HIMANTA BISWA SARMA
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