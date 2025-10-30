हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैंक के लॉकर में रख सकते हैं कितना सोना? जान लें RBI का यह नियम

बैंक के लॉकर में रख सकते हैं कितना सोना? जान लें RBI का यह नियम

गोल्ड ज्वेलरी की हिफाजत के लिए कई लोग इसे बैंक लॉकर में रखवा देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बैंक के लॉकर में सोना रखने की कितनी है लिमिट और क्या हैं इससे जुड़े नियम.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 30 Oct 2025 03:18 PM (IST)
भारत में अधिकतर लोगों के पास किसी न किसी रूप में सोना मौजूद होता ही है. किसी के पास सोने के जेवर होते हैं तो किसी के पास दूसरी फिजिकल फॉर्म में सोना होता है. ऐसे में फिजिकल गोल्ड निवेश का भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसे खरीदते वक्त सबसे बड़ी चिंता इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर रहती है कि कहीं कोई इसे चुरा न ले. 

ऐसे में इसकी हिफाजत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है बैंक लॉकर. बैंक लॉकर में आपका सोना सेफ रहता है और आप जब चाहें उसे जाकर निकाल सकते हैं. इसके लिए बैंक आपसे रेंट चार्ज करते हैं और बदले में सिक्योरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बैंक में सोना रखने की कितनी लिमिट होती है और इस बारे में क्या हैं RBI के नियम और कानून.

भारत में लोग कितना सोना अपने पास रख सकते हैं ?

भारत में इनकम टैक्स कानून के अनुसार, एक शादीशुदा महिला अपने पास केवल 500 ग्राम सोना ही रख सकती है, जबकि जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, उन महिलाओं के लिए यह लिमिट 250 ग्राम तय की गई है. इसके अलावा बात अगर आदमियों की करें तो पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही घर में रख सकते हैं. ऐसे में ये समझना जरूरी है कि घर में रखे जाने वाले सोने की लिमिट व्यक्ति के हिसाब से तय होती है. उदाहरण के लिए अगर एक घर में एक शादीशुदा पुरुष और महिला रहते हैं तो वे अपने पास कुल 100 ग्राम+500 ग्राम = 600 ग्राम सोना ही रख सकते हैं.

बैंक में सोना रखने की कितनी है लिमिट ?

RBI के अनुसार, बैंक के लॉकर में सोना रखने की कोई अधिकतम तय सीमा नहीं है. हालांकि, आप बैंक लॉकर में कितना सोना रख सकते हैं, यह बैंक की नीतियों पर निर्भर करता है. इसके अलावा आपको इस प्रमाण के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपने उसे कानूनी तरीके से ही खरीदा है. सीधी बात यह है कि किसी को अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना है, इस बात के लिए RBI ने कोई नियम या कानून नहीं बनाया हैं. यह कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वह अपने बैंक लॉकर में कितना सोना रखना चाहता है. इसके अलावा RBI आपके बैंक के लॉकर की सुरक्षा और उसकी जिम्मेदारी से जुड़े नियम बनाती है. साथ ही, बैंक आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि आपने अपने लॉकर में क्या रखा है और क्यों रखा है, जबतक आप उसमें कोई अवैध चीज नहीं रखते.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 30 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Bank Bank Locker Bank Locker Rules RBI
