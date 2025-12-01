कितने रुपये देकर स्लीपर कोच में मिलेगा बेडरोल, पिलो-कंबल के लिए कितना पैसा करना होगा खर्च?

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर कई बदलाव करते रहता है. वहीं हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू करने का भी फैसला लिया है. दरअसल अब तक केवल एसी कोच में मिलने वाले बेडरोल यानी चादर, तकिया और तकिया कवर अब स्लीपर कोच में भी उपलब्ध होंगे. यह सुविधा स्लीपर कोच में ऑन डिमांड और ऑन पेमेंट मॉडल पर दी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री साफ सुथरा और सैनिटाइज्ड बेडरॉल ले सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की स्लीपर कोच में पिलो और कंबल के लिए कितना चार्ज देना होगा.

कब से मिलेगी यह सुविधा?

साउथ रेलवे के चेन्नई डिविजन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से कुछ चुनिंदा ट्रेनों में स्लीपर क्लास के यात्रियों को बेडरोल सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी. यह बेडरोल पूरी तरह सेनीटाइज्ड और रेडी टू यूज होगा, जिसे यात्री को अटेंडेंट से मांग कर ले सकेंगे. यह सुविधा पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2023-24 में शुरू की गई थी और यात्रियों ने इसे लेकर अच्छा रिस्पांस दिया था. जिसके बाद दक्षिण रेलवे ने इसे स्थाई रूप से लागू करने का फैसला किया है. इसके अलावा स्लीपर कोच में सफर करने वाली यात्री अभी अपना बेडरोल साथ ले जाते है, जिससे लगैज भारी हो जाता था. वहीं ठंड के मौसम में चादर और तकिया की कमी यात्रा को असुविधाजनक बना देती है. ऐसे में नई सुविधा के बाद यात्री बिना एक्स्ट्रा सामान ढोए जरूरत पड़ने पर पैसे देकर चादर और तकिया ले सकेंगे.

बेडरोल के लिए कितना करना होगा खर्च?

रेलवे ने स्लीपर कोच में पेट्रोल के लिए चार्ज काफी किफायती रखे हैं ताकि हर यात्री जरूरत के अनुसार इस सेवा का उपयोग कर सकें. रेलवे के अनुसार एक बेडशीट 20 में उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं एक तकिया और एक तकिया कवर का चार्ज 30 रुपये होगा. इसके अलावा बेडशीट, एक तकिया और तकिया कवर का 50 रुपये चार्ज होगा.

इन ट्रेनों में मिलेगी सबसे पहले यह सुविधा

रेलवे की तरफ से यह सुविधा शुरुआत में चेन्नई डिविजन की 10 ट्रेनों में लागू होगी. इन 10 ही ट्रेनों में यात्री ऑन डिमांड पेट्रोल ले सकेंगे.

12671/12672, नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

12685/12686, मैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

16179/16180, मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस

20605/20606, तिरुचेंदुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

22651/22652, पालघाट एक्सप्रेस

20681/20682, सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस

22657/22658, तांबरम-नागरकोइल सुपरफास्ट एक्सप्रेस

12695/12696, त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस

22639/22640, अल्लेप्पी सुपरफास्ट एक्सप्रेस

16159/16160, मैंगलोर एक्सप्रेस

