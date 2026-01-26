एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?

देश में आम लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक है आयुष्मान भारत योजना जिसे पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज किया जाता है. देशभर में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, अक्सर लोगों के मन यह सवाल रहता है कि आखिर आयुष्मान कार्ड से एक साल में कितनी बार इलाज कराया जा सकता है और क्या इसके लिए कोई सीमा तय है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि एक साल में आयुष्मान कार्ड से इलाज कितनी बार करा सकते हैं और इसके लिए नियम क्या है.

एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज?

आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की संख्या पर कोई लिमिट नहीं है, यानी जरूरत पड़ने पर लाभार्थी 1 साल में कई बार इलाज करवा सकता है. हालांकि शर्त यह रहती है कि पूरे परिवार का कुल खर्च 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं अगर किसी परिवार में चार सदस्य है तो भी यह 5 लाख की सीमा पूरे परिवार के लिए होती है. इसके अलावा जब आप इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो यह बताएं कि आप आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करना चाहते हैं. वहीं पहचान सत्यापन के बाद हॉस्पिटल आपको एडमिट कर देता है और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ऐसे में पूरा खर्च योजना के तहत कवर किया जाता है.

इलाज से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए आपका आयुष्मान कार्ड एक्टिव होना जरूरी होता है. वहीं जिस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, वहां आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए. इसके अलावा जिस बीमारी का इलाज होना है, वह योजना के पैकेज में शामिल हो. साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप आयुष्मान मित्र या ऑफिशल वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने हाल ही में आयुष्मान कार्ड से जुड़े नियमों को सख्त किया है. दरअसल अब आधार आधारित ई-केवाईसी के बिना न तो नया कार्ड बनेगा और नहीं इलाज की गारंटी मिलेगी. यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाने के लिए उठाया गया है.

किन-किन हॉस्पिटल में मिलता है इलाज?

आयुष्मान कार्ड से इलाज सरकारी और कई प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जा सकता है. इसके लिए PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. फिर Find Hospital ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद राज्य, जिला और हॉस्पिटल की कैटेगरी सेलेक्ट करें. फिर आपको रजिस्टर्ड हॉस्पिटल की पूरी लिस्ट मिल जाएगी. इस लिस्ट में जिन हॉस्पिटल का नाम शामिल हो, आप उनमें आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज करा सकते हैं.

