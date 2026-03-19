'कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी हुई थी, इसलिए लेना पड़ा तलाक', खरगे को पूर्व पीएम का तगड़ा जवाब

पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने बुधवार को संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा की गई एक टिप्पणी पर पलटवार किया. देवेगौड़ा ने कहा कि उनका कांग्रेस के साथ जबरन विवाह था और उन्हें दुर्व्यवहारपूर्ण संबंध के कारण इससे तलाक लेना पड़ा.

क्या कहा था मल्लिकार्जुन खरगे ने

यह बहस राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान खरगे की एक चुटीली टिप्पणी से शुरू हुई, जिसने सदन का माहौल कुछ समय के लिए खुशनुमा बना दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा को लेकर गौड़ा पर कटाक्ष करते हुए खरगे ने कहा कि जेडी (एस) के वरिष्ठ नेता विपक्ष के साथ साझेदारी तो चाहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ विवाह करना चाहते हैं. 'प्रेम हमारे साथ, शादी मोदी जी के साथ,' खरगे ने चुटकी लेते हुए पूरे सदन में हंसी उड़ाई, यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते नजर आए.

'कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी हुई थी'

खरगे की इस टिप्पणी को लेकर देवेगौड़ा ने जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर मुझे शादी की भाषा में जवाब देना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी हुई थी, लेकिन मुझे उनसे तलाक लेना पड़ा क्योंकि यह एक अपमानजनक रिश्ता था. गौड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि जब खरगे ने यह टिप्पणी की थी तब वह सदन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वह उगादी समारोह के लिए बेंगलुरु गए हुए थे.

कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

2019 में जेडी (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के पतन का जिक्र करते हुए गौड़ा ने दलबदल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया. उन्होंने कहा, “कितने कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए और उन्हें किसने भेजा, यह अब सबको पता है.” गौड़ा ने जोर देकर कहा कि उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा. वे खुद ही अलग हो गए. उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) मुझे उनसे अलग होने और अधिक स्थिर गठबंधन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा.

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